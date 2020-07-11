中職／陳傑憲挑戰半季百安有難度 先求穩定輸出

統一獅隊本季與中信兄弟對戰成績差，但陳傑憲對戰打擊率破4成，上半季挑戰半季百安雖有難度，但他保持一慣態度，盼穩定輸出、對團隊有貢獻，紀錄、獎項季末再檢視。

中職統一獅隊本季與兄弟對戰成績不理想，目前19場交手，僅拿4勝（15敗）、近期對戰吞下10連敗，但獅隊陣中野手陳傑憲對兄弟對戰成績卻很突出，目前為止，在74打數敲出31支安打，對戰打擊率4成19。

陳傑憲表示，有發現與兄弟對戰數據特別好，但是無論對手是誰，不會因此有不同的想法，賽前的準備一切正常，「每一場比賽前，想辦法將自己準備好最重要」。

談起球隊本季與兄弟對戰居於劣勢，陳傑憲透露，其實從熱身賽開始就有這樣的狀況，對兄弟很難突破，代理總教練林岳平也會特別叮嚀大家，希望大家壓力不要太大、勇敢跟他們對抗。

陳傑憲今天賽前55場出賽、敲出92支安打，要挑戰富邦悍將林益全2012年寫下的57場出賽100安紀錄有難度，獅隊剩下2場比賽，想要在上半季達成100安也不容易。

陳傑憲表示，不清楚紀錄是什麼，但上半季打到破70支安打時，有自己設定小目標，希望可以半季打出100支安打，也會增加成就感，但現在能打多少盡量打，「有時候越想達成、反而綁手綁腳」。

雖然上半季達成百安目前看起來難度很高，但陳傑憲目前居聯盟安打王，有機會繼2018年後、再拚安打王獎項；陳傑憲表示，安打王當然會是一個目標，但下半季還有60場比賽，有什麼變化無法掌握。

陳傑憲也提到，期許身體健康、每場比賽穩定輸出，相信就距離獎項不會太遠，他也提到團隊優先，希望用好成績幫助球隊，紀錄、獎項現在想都太早，等到球季尾聲再檢視。