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中職／12強曾封鎖中華隊 中信兄弟新洋投抵台

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊新洋投雷艾斯（Arturo Reyes）抵台。圖／中華職棒提供
中信兄弟隊新洋投雷艾斯（Arturo Reyes）抵台。圖／中華職棒提供

中信兄弟隊洋投戰力再補強，球團今天宣布簽下新的外籍投手雷艾斯（Arturo Reyes），昨天早上已經抵達台灣，目前在飯店進行14天的居家檢疫，預計7月25日解除隔離，加入球隊。

雷艾斯為美國籍、墨西哥裔球員，28歲，180公分，83公斤，右投右打，去年在世界十二強棒球賽代表墨西哥國家隊出賽，並對中華隊投出先發五局無失分，僅被敲出2支安打的優質內容；季軍戰也對美國隊，繳出先發5.1局失1分，僅被敲出3支安打，送出5次三振、無保送的優異表現。

中信兄弟隊新洋投雷艾斯（Arturo Reyes）抵台。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟隊新洋投雷艾斯（Arturo Reyes）抵台。圖／中信兄弟球團提供

雷艾斯去年效力於坦帕灣光芒2A、3A球隊，合計11勝7敗，防禦率4.42；今年年初則是與遊騎兵隊簽定小聯盟合約，但因疫情影響，於六月份遭到釋出。

雷艾斯此次來台雖因疫情須經隔離觀察，但有別於一般防疫旅館，中信兄弟球團提供較大的飯店房間供其居住，擁有客廳及流理台設備，24小時有專人協助提供三餐，且於房間內放置訓練器材及消毒用品，讓雷艾斯在隔離期間仍可以維持訓練。

中信兄弟陣中擁有萊福力、米蘭達、德保拉及羅傑斯四位洋將，昨日比賽中萊福力突然發生右肩不舒服狀況，球團已安排檢查，除了確保萊福力的身體狀況外，也積極補強投手戰力。

中信兄弟 光芒

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