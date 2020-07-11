棒球／許基宏母親推廣社區棒球 和獅隊標哥努力扎根

職棒中信兄弟隊球星許基宏、安永鮮物棒球隊隊員許吉仁的母親張懿文，今日當選逢甲大學南區金融保險系友會首屆會長；身兼高雄市橋仔頭棒球發展協會理事長張懿文承諾，未來除了積極服務系友，更要持續深耕基層棒球。

曾是排球選手的張懿文，從高苑工商教師轉戰保險業有成，她看過許多優秀體育選手，一旦離開運動舞台，彷彿失去生命活力，這就是沒有第二專長的後果。

張懿文在保險公司全力以赴，晉升到區經理，更報考逢甲大學金融學院金融碩士班，往返高雄及台中求學，「非常辛苦，更多次想放棄」，所幸在老師康裕民細心指導及鼓勵下，終於取得碩士學位，「感謝老師收我這個笨學生」。

張懿文兩年半前突然中風，先生許順發及時發現異狀送醫、全天候在身旁照顧、鼓勵她積極復健，康復後也「發願」深耕基層棒球及服務系友。

去年7月，張懿文與統一獅隊球團部課長何信標，創辦高雄市橋仔頭棒球發展協會，成立橋仔頭社區棒球隊，致力扎根基層棒球，從8名小朋友，逐漸增加到30多人。

身為基督徒，張懿文勉勵兒子許基宏、許吉仁，持續在棒球界發光發熱，務必恪遵人格操守，當球迷的榜樣，因為「神阻擋驕傲的人，賜福給謙卑的人」，更要隨時抱持感恩的心，回饋社會。