中職／潘忠韋等待骨髓配對 中信兄弟鼓勵球迷加入建檔

中信兄弟隊與慈濟骨髓幹細胞中心合作，邀請兩名成功接受骨髓移植、重獲新生的「受髓者」開球，並在現場設立骨髓幹細胞捐贈攤位，邀請球迷加入資料庫建檔，用實際行動為正等待骨髓移植的前職棒球員、現任球評「喇叭」潘忠韋加油。

李亞倪因為骨髓配對成功重獲新生，不僅自己順利生了一對龍鳳胎，連捐贈者也同樣生出龍鳳胎，常常去醫院為病友加油，以自身例子帶給大家正面希望，李亞倪說：「喇叭最近也加入我們的社團，相信他一定能夠逆轉勝，過得更健康。」

同為受髓者的李捷宇則是棒球、籃球迷，能夠恢復健康，並站在棒球場上開球，他說：「覺得自己很幸運，也很興奮，喇叭是運動員出身，相信他意志力很堅強，一定可以面對這個挑戰，祝福他能夠克服病魔。」