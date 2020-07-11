中職／許基宏達單季10轟 少盜壘笑稱術業有專攻

中華職棒中信兄弟許基宏昨天轟出3分全壘打，本季達到10轟，睽違3年再度單季雙位數全壘打，許基宏還演出盜壘成功，為生涯第4次，不過他今天笑說：「還是術業有專攻。」

兄弟昨天本來一直處於落後，不過9局下許基宏從索沙手中轟出一發3分砲，追到僅剩1分落後，但最終兄弟還是以3比4落敗。許基宏今天表示，由於索沙控球好，要等到好打的球並不容易，因此只要有投到設定的位置，就會積極攻擊。

許基宏上次達到單季10轟是2017年的事情，睽違3年再度達到10轟，他今天表示，這些年來很感謝教練、學長們的鞭策，「他們告訴我必須一直堅持，因為明天不知道會發生什麼事情，只要當下做到該有的質量，對得起自己就好，謝謝他們一直給我機會，一路上幫助我。」

現在兄弟正處於上半季爭冠的關鍵時期，不過許基宏認為並沒有什麼不一樣，因為比賽就像馬拉松，贏了就繼續保持，輸了就趕快調整，「知道每天自己該怎麼做就好。」

許基宏昨天演出盜壘成功，不以速度見長的他，僅是生涯第4次盜壘成功，他笑說：「當下其實是打帶跑戰術，打者揮空時我也嚇到，想說完蛋了。」不過許基宏認為術業有專攻，自己因為有長打能力，還是用長打來貢獻球隊，與其他「快腿」目標不一樣。