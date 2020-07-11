中職／兄弟封王戰10591人進場 本季票房新紀錄

中信兄弟隊今天有望在洲際主場拋下彩帶，魔術數字剩下「M2」，封王戰的吸引力，賽前宣布門票完售，經球團統計共觀眾人數來到10591人，本季首次突破萬人門檻，締造票房新紀錄。

兄弟距離上半季冠軍近在咫尺，今天只要兄弟擊敗富邦悍將隊，加上樂天桃猿隊敗給統一獅隊，就能拿下上半季冠軍，今天賽前內野就已售罄，預售票破8000張，剩下的外野自由席也在開賽前就宣布完售。

原本洲際棒球場依梅花座安排，滿場人數在9000人左右，但因現在開放家人可坐在一起，外野自由席就有更多座位可供售票，因此突破萬人；中職本季原票房紀錄也在洲際棒球場，為6月27日兄弟與悍將隊之戰，共有9138人進場。

今年受到新冠肺炎疫情影響，中職直到5月8日才開放觀眾進場，隨著規定逐漸鬆綁，目前觀眾席採取小梅花座，仍保持一定間隔，滿場數字依各球場設計有所不同。