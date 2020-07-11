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中職／用不到半個球季 陳晨威追平去年盜壘次數
樂天桃猿隊今晚迎戰統一獅隊，陳晨威在首局下跑出個人本第22次盜壘成功，花不到半個球季，已追平個人去年整季結算。
陳晨威首局下獲四壞球保送，隨即成功盜進二壘，只用52場比賽、完成去年87場比賽跑出的22次盜壘成功。
去年球季，陳晨威將盜壘王設為目標，但在球季後段因觸身球傷到右小腿，休兵1個月，退出盜壘王競爭行列，最後輸給中信兄弟隊王威晨的27盜。
不過陳晨威去年抱回最佳新人獎座，「超乎自己預期的表現，開季沒把新人王設成目標，有點意外」。
今年陳晨威有機會搶下盜壘王，目前暫居排頭，排在他後面的是富邦悍將隊李宗賢13次，領先差距頗大。
依照目前進度，陳晨威單季跑出40盜也不是難事，中職前一次單季40盜（以上）是2018年王威晨（44次），再前一次是2009年王勝偉的42盜。
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