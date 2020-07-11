中職／首度面對高張力戰況 成晉：壓力有學長當後盾

中職樂天桃猿隊戰績關鍵期守備出狀況，拉年輕野手成晉上一軍，近2戰先發敲3安、手感不錯，加入職棒後首度碰上高張力對戰，成晉大膽做，「壓力有學長當後盾、展現年輕人拚勁」。

中職上半季爭冠關鍵期，樂天桃猿隊與中信兄弟隊戰績拉鋸，桃猿隊沒有輸球的退路，關鍵期桃猿隊守備有點狀況，先前將外野手藍寅倫、野手余德龍下放二軍，拉上老經驗野手詹智堯、年輕野手成晉上一軍。

成晉回到一軍後，今天賽前2場先發出賽，打擊有表現，總計7打數敲出3支安打，貢獻2分打點；成晉表示6月下二軍時，技術上加強擊球的穩定度，練習時每一顆球都打確實、打強勁。

除了技術面，成晉也透露，二軍總教練劉榮華在心態上也給很多鼓勵，「他跟我說，我還年輕，如果有機會上一軍，就要多表現、不要怕失敗，大膽去做，多多嘗試」。

成晉2017年加入中職後，前2年一軍出賽機會不多，成晉表示，這幾年在職棒磨練，心態上一直在學習，自己屬於幾次打不好，就會想比較多的類型，「一直學習得失心不要太重，打不好就讓它過去，下一次再準備、想辦法求好表現」。

成晉6月下二軍，二軍出賽打擊表現不錯，他說，攻擊策略做好，設定好的位置、球種不放過，揮棒果斷，結果就不會差太多。

戰績關鍵期上到一軍，場上每一個環節都不能有差錯，這也是成晉進到職棒後，面對張力最大的比賽，成晉表示，可以參與到這段過程，想辦法做好該做的事、好好享受比賽，至於壓力，他也調適的很好，不把自己想得太重要，「前面還有很多學長，會當我們的後盾，年輕人就是大膽去拚、把態度展現出來」。