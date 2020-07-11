中職／點燈後2連敗 兄弟教練團重點是看內容

蘇緯達在7月7日的代打逆轉三分砲，幫中信兄弟隊點亮上半季封王魔術數字「M3」，不過接下來連吞兩敗，讓球迷不免擔心是否「近鄉情怯」，總教練丘昌榮並不擔心，「球員的努力都看得到。」

兄弟在7月8日與樂天桃猿隊的正面對決，以5：6輸球，10日則以3：4輸給富邦悍將隊，連兩場都以1分差輸球，丘昌榮表示：「第一場有把比數追平，昨天則是索沙投得太好，9局最後還有150公里，打擊沒有建樹下，投手也比較有壓力。」

與猿隊之戰，其實是一場從1：4落後的保留比賽，兄弟打線能夠從落後到追平，最後輸給外野手成晉的美技滑接雙殺，打擊教練許皓銘要給球員掌聲鼓勵，「其實就是輸掉一場原本輸的比賽，重點還是看內容，那一球如果沒有接到，結果還很難說。」

球隊在封王階段連敗，內野連三場出現失誤也難免被拿到放大鏡下檢視，內野守備教練黃泰龍表示：「其實就是正常能量釋放，不可能不失誤，整季來看，守備還是在水準之上。」

黃泰龍認為，要看失誤的原因，是精神不濟？專注度不夠？還是態度問題？只要不是態度問題，都可以接受，「教練團這邊就是要盡力去幫他們改善。」