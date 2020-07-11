日職／王柏融代打敲安 清宮幸太郎開轟送他回來

日本火腿隊今天進行與歐力士隊六連戰的第五戰，台將王柏融繼續在板凳上待命，這已是他連續第13場未先發，直到第九局上場代打敲出安打，隨後清宮幸太郎補上兩分砲，一併把王柏融送回來，火腿終場以3：5不敵歐力士。

王柏融昨役代打敲出左外野飛球遭到接殺，今天也未能排進先發打序，他前一次先發為6月26日，接下來14天僅出賽5打席，敲出1安打、1保送，今天是連續第15個在板凳上待命的日子，直到第九局火腿1：5落後，終於等到上場機會。

歐力士第九局推出澤田圭佑，王柏融在一出局後上場代打，敲出二壘方向內野安打，同樣以代打登場的清宮幸太郎敲出兩分砲，但火腿的反擊未能再進一步，歐力士換投後收下最後一個出局數，火腿終場就以3：5輸球。

王柏融1打數敲出1安打、跑回1分，打擊率從賽前的1成05上升到1成50。