聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／尼寇力上一軍待命 朱育賢回溫打中心棒次
中職上半季爭冠關鍵期，樂天桃猿隊今天做出洋將升降，尼寇力上一軍、威拉諾下二軍，尼寇力本週板凳待命、接下來會移往先發，至於重砲朱育賢找回好的節奏、回到中心棒次。
中職上半季爭冠期，中信兄弟隊目前封王魔術數字為2（M2），若今天擊敗富邦悍將、樂天桃猿輸給統一獅，兄弟就可以順利拋下上半季封王彩帶，若沒能如願，明天將到桃園棒球場與樂天桃猿隊正面對決。
桃猿隊今天做出洋投異動，將昨天比賽吞下敗投的威拉諾下放二軍，尼寇力升上一軍，總教練曾豪駒表示，威拉諾控球穩定度有狀況，可能想法太過複雜，「常常不好的球路先走、有信心的拿手球路放在後面，讓對手容易設定」。
曾豪駒也提到，威拉諾感覺一直追求讓打者揮棒落空，也不斷的提醒他，只要能讓打者打不好，就是成功的投球。尼寇力今天升上一軍，這兩場比賽將板凳待命，桃猿隊上半季補賽多，14日起還有4場比賽，尼寇力也將調整至先發輪值。
桃猿今天與獅隊交手， 重砲朱育賢先發打第5棒、回到中心棒次，曾豪駒表示，朱育賢先前狀況不好時，容易去追打不擅長攻擊的球路，慢慢調整找回擊球節奏和機制，讓自己攻擊更穩定，可以把不擅長攻擊的球路選掉、狀況也跟著回溫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言