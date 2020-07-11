獅隊逆襲3／下半季要加入爭冠行列 得先攻破兄弟障礙

統一獅隊下半季要想加入爭冠行列，如何攻破中信兄弟隊是重要課題，代總教練林岳平說：「只能告訴大家，要勇敢去面對這個挑戰。」

回顧上半季球季，林岳平算了算，「我們對兄弟吞15敗，其中只要多拿4勝回來，來回就有差距，半季30勝就很有威脅性了」。

林岳平說：「下半季確實不是一個人能改變的，投手群必須先改變，先發要能壓制、後援接力要減少狀況，尤其是對兄弟。」

獅隊碰到兄弟，前半段比賽領先兩分，最後也不會贏，「成為後援的無形壓力，還沒被敲安打、先投3個保送，會怕就會閃，這不是技術、而是心理問題」。

林岳平透露，其實在這段期間，對戰兄弟都是押年輕投手上去，「就是希望他們遇到有冠軍戰力的球隊，能磨練出更強的戰力去對決」。

獅隊上半季後段表現很有起色，近10戰打擊率3成15、13支全壘打、得67分、打點62分，打擊成績僅落後兄弟，投手群防禦率4.40，都比猿、悍將隊對出色。

投手轉型，是林岳平的「整隊計畫」之一，「牛棚未來要轉型，資深的投手轉為輔助角色，作為年輕後援投手的鞏固備援」。

獅隊曾有邱浩鈞、王鏡銘、江承峰、傅于剛組成的強力牛棚，「他們在5、6年前都立過戰功，但已經慢慢退化，獅隊必須找出另組年輕投手頂替，老將用經驗來輔助，把後援這塊補起來」。

下半季，獅隊困擾之處，仍在先發投手輪值跟洋投，老將潘威倫、新秀古林睿煬的穩定性不夠，若沒有好的洋投，「用4本土兩洋投的輪值會比較擔憂」。

林岳平不是不相信本土投手，而是不想浪費兩個外援戰力，但前提必須是找到可用之兵（洋將），「如果本土投得好，洋投也可以挪到後援」。

獅隊外援目前剩羅里奇，新洋投布雷克沒開箱，戰力仍是問號，還有一位新投手沒來，下半季要怎麼準備，林岳平還要繼續動腦筋。

打擊逐漸上軌道，投手不夠穩定、補強絕對是重點，洋將更是關鍵中的關鍵，但林岳平說：「還是會把現有本土投手戰力準備好，沒有好外援的話，還是要相信本土。」