中職／關鍵戰兄弟三老將先發 丘總不只看這一場

中信兄弟隊上半季封王魔術數字剩下「M2」，今晚在主場迎戰富邦悍將隊，只要自己贏球加上樂天桃猿隊落敗，就可在今天順利拋下彩帶，先發陣容更換兩人，高宇杰擔任捕手、王勝偉二壘手，加上周思齊、林智勝，三名資深戰將都排進先發。

周思齊今年球季打擊開低走高，從5月2成左右的打擊率，從6月2日開始狂飆，打擊率來到3成38，近期連續10場安打，王勝偉回到一軍後改當工具人，以二、三壘為主，林智勝克服傷勢在上半季末提前歸隊，三名老將在爭冠期提供穩定戰力。

吳東融近期守備上沒有太大問題，不過打擊有些不順，且三振偏多，兄弟教練團綜合考量之下，今天先讓他在板凳待命，由王勝偉擔任先發二壘手。

距離封王進入倒數階段，總教練丘昌榮不僅是看眼前的這場比賽，他表示：「提醒球員，把每個細節做好，還有4場比賽，一場一場做好。」