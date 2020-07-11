獅隊逆襲／對戰猿隊風生水起 最後關頭成絆腳石

相對於對中信兄弟隊的「助攻」，統一獅隊之於樂天桃猿隊而言，就是攔路虎、絆腳石，上半季猿對獅隊只拿到8勝、吞11敗，和兄弟的大進補截然不同，關鍵時刻對獅隊3連敗，更是致命。

獅隊雖無緣爭冠，但近10場表現卻左右了猿、兄弟的黃金交叉命運；投手群對猿隊不像碰到兄弟、一路挨打，對戰防禦率只有3.33，打擊率則提高到3成95、打回36分打點。

獅隊代總教練林岳平說：「開季我們對猿隊也不好，但兩周後，慢慢地在取得一勝、系列賽拿兩勝，心理就不一樣了，會產生贏球信心、覺得有壓制力，無形中投打就能盡情發揮對戰。」

獅隊打猿隊順手，成為兄弟爭冠的最大助力，林岳平認為，猿隊投手群和兄弟實力有差距，「這也是獅隊打得比較好的原因之一」。

林岳平說，兄弟後援投手不好應付，李振昌、吳俊偉、蔡齊哲的穩定性都好，「只要有一個人出狀況，換上來的投手都有辦法壓制對方」，相較之下，猿隊的後援表現沒那麼穩定。

猿隊去年奪冠、打下3連霸，林岳平認為，我們有辦法贏冠軍隊（猿隊），代表獅隊有相當的戰力，「曾經也打不贏他們，但我們找出方法突圍」。

林岳平說：「只對單一球隊有優勢，也拿不到半季冠軍，這是我們必須面對的挑戰，在對戰其他球隊時，如何找出對戰平衡點。」

猿隊上半季自開季起，第1名的寶位連續坐了34天，6月13日首度讓出排頭，6月27日之後的10戰只拿3勝，讓兄弟趁隙而起，而這段期間的7敗中，又以輸給獅隊3戰最傷。

上半季至今，猿隊對兄弟戰績11勝8敗、對戰富邦悍將隊也有10勝6敗，唯獨對獅隊占不到優勢，成為最後階段苦追兄弟的主因。