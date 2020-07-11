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中職／萊福力下二軍時機點剛好 吳哲源補牛棚
中信兄弟隊今日在洲際主場與富邦悍將隊續戰，封王關鍵期，將昨天身體不適的萊福力降下二軍，將吳哲源升上一軍，補充牛棚戰力。
萊福力昨天投5局失1分，送出6次三振，狀況正佳，不過6局上在局間練投時感覺右肩不適，自行退場休息，配合醫院時程，預計周一進行檢查，雖下二軍，目前仍在一軍隨隊，萊福力表示：「感覺好多了，不過沒有投球。」
萊福力表示，其實5局面對最後兩名打者，肩膀就有些不舒服，當時先向球隊回報，6局上去熱身後，覺得不能勉強投下去，「沒有到最好的狀況，如果不能幫助球隊，反而不好。」
根據今年新規定，外籍球員下二軍，至少要等15天才能回一軍，萊福力表示，反而是個剛好的時機，「上下半季之間還有一些休息時間，可以好好恢復，不會影響太多比賽。」
兄弟今晚拚封王，萊福力空出的位置拉上吳哲源增加牛棚戰力，吳哲源今年還未在一軍出賽，二軍出賽27場，防禦率2.25，拿下10次救援成功，與味全龍隊呂偉晟並列二軍最多。
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