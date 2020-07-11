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獅隊逆襲／對兄弟投打失衡 助攻象爭冠幫助最大

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
中信兄弟隊上半季打到最後爭冠，統一獅隊「助攻」幫助最大，對戰只拿4勝、吞15敗，等於推了對手一把。 聯合報系資料照
中信兄弟隊上半季打到最後爭冠，統一獅隊「助攻」幫助最大，對戰只拿4勝、吞15敗，等於推了對手一把。 聯合報系資料照

中信兄弟隊上半季打到最後爭冠，統一獅隊「助攻」幫助最大，對戰只拿4勝、吞15敗，等於推了對手一把，將兄弟拉出領先集團、成為突圍者。獅隊代總教練林岳平認為，這是「心理」先輸。

獅隊近10場比賽其實打得不差，拿到6勝，但其中3勝是對猿隊、對兄弟則吞3敗，成為猿和兄弟「黃金交叉」的關鍵助力。

從6月27日起到今天賽前，獅隊對戰兄弟的投手防禦率高達8.67，打擊率低到2成29，兄弟在期間系列戰3勝而歸，逐漸拉開領先勝差，獅隊「功在兄弟」。

林岳平很清楚對戰兄弟的劣勢，「數據來看，對兄弟壞球頻率高、保送高、被安打、長打率都特別高，投手面對他們時，會覺得沒有優勢，一旦有這種印象，就會惡性循環」。

若沒記錯的話，林岳平說：「上半季至少被兄弟逆轉4場，都是在後段比賽被逆轉，這會造成連動效應，輸球的情緒和畫面被帶到下一場。」

一旦有這種心理反應，「先發投手、後援都會擔憂，在不安的情境中比賽，就算前面贏，隨時都會被翻盤，這個氛圍分，還沒辦法突破」。

投手懼怕是心理問題，獅隊打者對戰表現不好，則是兄弟投手群戰力確實好，林岳平說：「他們的打擊戰力，有辦法攻破我們投手，我們的打擊，沒辦法攻破他們的投手，來往間的差距，就是被壓著打。」

過去10場比賽，獅隊對兄弟的打擊率只有2成29，對猿隊卻有3成95，「打擊不是心理問題，是對方投手確實比較好，有辦法壓制」。

林岳平很誠實地說，兄弟對獅隊投打研究透徹，「花很多心力在情蒐改變。開季我們對兄弟打得不差，但第三周開始對戰，都是十幾分起跳，球員才開始產生懼怕感」。

林岳平認為，獅隊投、打端都輸兄弟一個層級，但比賽不是不會贏，「而是投打必須好好磨和」。

不管投手有沒有辦法壓制，打擊都要掩護，林岳平說：「這只能靠選手對兄弟產生更強的贏球慾望，長期被壓制，會產生薄弱的意志力，還沒打就先輸一截，必須先突破這個。」

林岳平 統一獅 中信兄弟

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