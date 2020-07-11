中職／再次聯名 富邦悍將推史努比主題席位

富邦悍將隊去年與花生漫畫首次聯名廣受好評，今年適逢花生漫畫70週年，再次攜手聯名推出多款聯名主題商品及Snoopy's Camping Site聯名主題席位，皆同步於7月24日超萌登場，歡迎球迷搶先一起穿上花生漫畫聯名主題商品，體驗Snoopy's Camping Site。

富邦悍將X花生漫畫聯名主題商品系列，今年設計融入更多漫畫故事及清新色調，推出米白色的「花生漫畫聯名騎士TEE」、原版漫畫呈現的「花生漫畫聯名Shortstop TEE」、首次推出的「花生漫畫聯名Let's Go寬版TEE 」符合時下流行的寬版設計，特別為游擊手擔當史努比設計的「花生漫畫聯名Double Play TEE(深藍)」、不可或缺的穿搭單品「花生漫畫聯名Shortstop老帽」以及文青必備的「花生漫畫聯名Daily托特包」、隊名版的「花生漫畫聯名毛巾」等超過十款全新聯名主題商品。

富邦悍將再次與花生漫畫聯名，還將在新莊球場推出主題席位。圖／富邦悍將隊提供

全新企劃的聯名主題商品，也同步推出嬰兒童系列商品，有親子裝的「花生漫畫聯名兒童騎士TEE 」、Baby Blue的「花生漫畫聯名兒童Take Me TEE 」、「花生漫畫聯名丹寧幼童帽」以及超卡哇伊的「花生漫畫聯名球衣樣式包屁衣」和「花生漫畫聯名圍兜組」等，讓小小悍將球迷也能和大家「努」在一起。

富邦悍將本年度與花生漫畫不只推出聯名主題商品，更有悍將主場的聯名主題席位，將舒適的露營元素與可愛的Peanuts角色結合，在新莊棒球場內野C1、C2、D1、D2區打造全新的Snoopy's Camping Site聯名主題席位，還能獲得精美小禮兌換券一張。

史努比與查理布朗的好朋友們就在Snoopy's Camping Site，每場次提供36個席位，全區均一售價為平日 450 元、假日 600 元，將提供家人們超萌的看球空間，更多詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁查詢。