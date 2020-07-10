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中職／吳桀睿四打點個人新高 不在意完全打擊

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導

統一獅隊吳桀睿單場3安打，包括一支二壘打、一支全壘打，攻下4分打點創個人生涯新高，也幫助球隊以7：3擊敗樂天桃猿隊，雖然差一支三壘安打就可完全打擊，但他也自願在後段被換下，「多一點人維持手感，對球隊比較好。」

獅隊今年蘇智傑林安可表現亮眼，近期卻有些小低潮，今天兩人合計10打席，僅敲出2安打，反而是接在後面一棒的吳桀睿跳出來補上火力，吳桀睿表示：「他們猛的時候，製造上壘機會多一點，他們如果留跑者在壘上，就是換我想辦法了。」

吳桀睿今天在首局敲出兩分打點二壘打，加上6局敲一壘打、7局兩分打點全壘打，完全打擊聽牌後，就被換下場，吳桀睿表示：「教練有問我，不過現在的賽況，是讓更多隊友上場更好，大家上去維持感覺，對球隊比較好。」

吳桀睿今年因為受傷關係未能趕上開季，不過穩定的打擊能力，讓他在獅隊競爭的一壘位置中，卡到先發位置，吳桀睿認為，球隊從春訓開始就有很強的內部競爭，也讓自己的受傷的時候，不能輕易放鬆，「這點很感謝教練。」

潘武雄在6局上代打敲出的兩分打點二壘打成為勝利打點，總教練林岳平表示，潘武雄、高國慶、陳鏞基這些有經驗的選手，都有適時一擊的能力，考慮當下情境，才派出潘武雄上場。

【中央社桃園10日電】

中華職棒今天在桃園棒球場的賽事，統一獅吳桀睿3打數敲3支安打，包辦4分打點，最終以7比3擊退樂天桃猿，雖然另一場中信兄弟輸球，獅隊還是助兄弟將魔術數字降到M2。

獅隊1局上就展開攻勢，在一、二壘有人時，吳桀睿敲出二壘安打，帶有2分打點。桃猿2局下靠著朱育賢、林承飛敲安打，成晉擊出高飛犧牲打，追回1分；4局下再得1分，追平比數。

5局上獅隊張偉聖敲二壘安打後，利用右外野手成晉失誤上三壘，陳傑憲補上安打得1分，不過下個半局桃猿也靠著郭嚴文、朱育賢敲二壘安打，再度追平比數，形成3比3平手。

獅隊6局上在一、三壘有人時，代打潘武雄建功，敲出二壘安打帶有2分打點；7局上吳桀睿轟出一發2分全壘打，此戰3打數敲出3支安打，分別為一壘安打、二壘安打及全壘打，包辦4分打點，選到一次保送。

終場獅隊就以7比3擊退桃猿，雖然另一場中信兄弟輸球，不過兄弟靠著獅隊奪勝，上半季封王魔術數字降到M2，明天若兄弟贏富邦悍將、桃猿輸獅隊，魔術數字就會歸零，兄弟奪上半季冠軍。

單場MVP由吳桀睿拿下，雖然吳桀睿季初受傷，不過回來後狀況一直保持得不錯，「感謝教練從春訓開始就給我們良性競爭的感覺，一直想著不能只有這樣就好，要持續調整。」

吳桀睿的棒次在「外野3帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可之後，他笑說：「不會有壓力啦，他們猛的時候就盡量上壘，他們沒上壘時就是我加油一點，加上投手都只注意他們，到我就沒力了。」

對於差一支三壘安打就能達成完全打擊，但第5打席就退場，換上高國慶。吳桀睿指出，這是可遇不可求的事情，「教練也有問我要不要繼續打，不過現在讓其他選手多上場，對我們球隊比較好。」

老將潘武雄6局上代打也相當關鍵，總教練林岳平表示，潘武雄是有經驗的選手，在沒下場時都會在場邊準備隨時代打，因此能掌握適時一擊。對於當時調度，林岳平指出，主要是因為原本的林祖傑前2打席都沒有安打出現。

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