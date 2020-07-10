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中職／獅隊獵猿幫忙 兄弟魔術數字降至M2

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅吳桀睿。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
統一獅吳桀睿。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

統一獅隊今晚在桃園棒球場踢館成功，以7：3擊敗樂天桃猿隊，也順便「幫助」龍頭中信兄弟隊，將上半季封王的魔術數字減至「M2」，兄弟最快明天就可拋下彩帶。

兩隊前五局你來我往，打成3：3平手，六局上獅隊派出老將潘武雄上場代打，敲出兩分打點二壘打，突破僵局，七局上吳桀睿再補上一發兩分砲，拉開分差。

吳桀睿今晚加上在1局上的兩分打點二壘打，單場4打點創下個人生涯新高，也獲選單場MVP，總計3打數3安打，另有1次四壞保送，打擊率來到3成85。

兩隊洋投對決之下，獅隊羅里奇5局失3分的表現，為球隊保有勝利機會，猿隊威拉諾5.2局被敲9支安打，丟掉5分中有4分責失。

另一地，中信兄弟隊以3：4敗給富邦悍將隊，無力自行減少魔術數字，不過靠著獅隊擊敗猿隊，降至M2，明天只要擊敗悍將隊且猿隊落敗，就可在主場封王。

【中央社桃園10日電】

中華職棒統一獅今天以7比3擊退樂天桃猿，除了打線發揮，牛棚投手群壓制對方打線，也是奪勝要素。獅隊教頭林岳平賽後表示，近期牛棚有穩定下來，江承峰的回歸相當關鍵。

獅隊先發投手羅里奇今天用103球投5局，被敲10支安打，投2次保送、7次三振，失3分，奪下本季第3勝。接替的江承峰投1.2局完全沒被敲安打，無失分，達尼爾投1.1局沒有失分，之後鄭鈞仁、陳韻文也都無失分。

獅隊總教練林岳平表示，羅里奇表現算還好，用球數及被安打數偏多，不過危機處理不錯。至於牛棚壓制桃猿打線，林岳平指出，最近牛棚都表現很好，「一直在等待這塊有發揮，最近有慢慢穩定下來」。

江承峰表現關鍵，林岳平指出，江承峰是有經驗的後援投手，但近2年身體狀況不理想，陸續有傷勢，今年春訓也是因為受傷，趕不上開季。不過林岳平說：「他是可以拿出局數的投手，我季初也給他時間，希望他5月能回歸，確實回來戰場之後，有穩定住牛棚。」

獅隊9局下本來推出鄭鈞仁，不過2出局、二三壘有人時，換上終結者陳韻文，對於此調度，林岳平說明，主要是因為當時有救援點的機會。本季陳韻文已累積8次救援成功。

中信兄弟 魔術 吳桀睿

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