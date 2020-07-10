中職／兄弟輸給富邦 封王魔術數字沒能自助減少

中信兄弟隊今晚在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，終場以3：4吞敗，上半季封王魔術數字「M3」，沒能自助減少，只能看另場比賽樂天桃猿隊輸贏而定。

兄弟先發投手萊福力今天要挑戰跨季11連勝、單季7連勝，但首局就被李宗賢敲二壘打、林益全擊出安打失分。

投完5局、在6局開始前，萊福力上場練投感覺右肩不適、提前退場，由鄭凱文接替投球。

悍將隊在7局上靠范國宸安打、申皓瑋保送及辛元旭安打攻占滿壘，之後再以林宥穎高飛犧牲打、李宗賢安打拿兩分。

萊福力去年9月11日對猿隊拿勝投，季賽以4連勝收尾，本季到賽前進帳6勝（0敗），連勝之路今晚被悍將隊打斷，吞下本季個人首敗，但跨季10連勝已是兄弟隊史跨季最多連勝紀錄。

悍將隊先發投手索沙完投9局，被擊出7支安打，前8局無失分，9局下被許基宏轟出3分砲，但仍拿到1個多月來的首勝、本季第5勝，他前次勝投是6月6日對戰猿隊（8局、失6分、責失3分）。

兄弟封王魔術數字M3，若稍晚比賽最後戰況是猿隊輸球，便可減為M2，明天只要擊敗悍將隊、且猿隊再輸球，便可在主場拋下封王彩帶。

中華職棒今晚在台中洲際棒球場進行例行賽，中信兄弟派出先發投手萊福力主投四局失一分。記者黃仲裕／攝影