中職／不參加選秀 曾仁和心裡還有旅外目標

中職選秀報名截止在即，旅美投手曾仁和的動向受到外界關心，曾仁和今天透過臉書分享訓練近況，他表示經過思考後，希望繼續尋求旅外機會，「自己心裡還是有個目標，希望努力去達成。」

曾仁和2017、2018年都曾在大聯盟小熊隊出賽，3場有2次先發，防禦率9.00，去年季初被小熊隊釋出後，曾與遊騎兵隊簽下小聯盟合約，今年初也曾赴澳洲職棒出賽，不過今年尚未等到新合約。

因疫情關係，曾仁和目前留在台灣自主訓練，選擇在國立體大進行調整，逐漸找回直球球速，來到148公里左右，去年10月開始調整投球姿勢，終於看見成效，決定繼續尋求旅外機會，也代表不會參加今年中職選秀。

曾仁和在臉書發文如下：