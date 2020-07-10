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中職／不參加選秀 曾仁和心裡還有旅外目標

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
曾仁和。 圖／聯合報系資料照片
曾仁和。 圖／聯合報系資料照片

中職選秀報名截止在即，旅美投手曾仁和的動向受到外界關心，曾仁和今天透過臉書分享訓練近況，他表示經過思考後，希望繼續尋求旅外機會，「自己心裡還是有個目標，希望努力去達成。」

曾仁和2017、2018年都曾在大聯盟小熊隊出賽，3場有2次先發，防禦率9.00，去年季初被小熊隊釋出後，曾與遊騎兵隊簽下小聯盟合約，今年初也曾赴澳洲職棒出賽，不過今年尚未等到新合約。

因疫情關係，曾仁和目前留在台灣自主訓練，選擇在國立體大進行調整，逐漸找回直球球速，來到148公里左右，去年10月開始調整投球姿勢，終於看見成效，決定繼續尋求旅外機會，也代表不會參加今年中職選秀。

曾仁和在臉書發文如下：

先前因投球姿勢調整，從去年10月到現在，為了找到最好的投球感覺並固定下來，真的花了很大的工夫，近期的牛棚、Live BP以及模擬比賽都收到不錯效果，希望自己可以越來越好！

這段時間很謝謝大家的關心，不管媒體朋友或自己的親友都在詢問是否參加中職選秀，讓我常常想起之前在春訓時因中職6搶1培訓的時光，有機會被安排到與中職球隊對戰，遇到很多認識的教練以及朋友，真的感受到滿滿的溫暖！當時心裡也覺得：「在台灣打球感覺很棒！」

這段時間思考了許久，自己心裡還是有個目標，希望努力去達成。經過與家人和經紀公司討論過各種方向後，我決定繼續努力加強自己，全力尋求任何可能的旅外機會，大家的鼓勵與關心，都將成為我前進的動力，謝謝！

曾仁和 中職 小熊隊

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