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中職／王維中投入選秀 獅隊桃猿教頭皆列首要目標

中央社 / 桃園10日電

前旅美左投王維中昨天宣布投入今年中職季中選秀，成為各隊第一輪的目標，雖然現在味全龍握有優勢，但統一獅總教練林岳平和桃猿總教練曾豪駒今天都說，若有機會一定選王維中。

王維中昨天宣布將回中職參加選秀後，就成為各隊的首要目標，雖然味全龍擁有狀元籤優勢，不過仍在跟王維中洽談中，還不能百分之百確定，昨天王維中也說自己不一定會是狀元。

統一獅擁有第2順位，總教練林岳平表示，還在跟球團、球探討論，不會限制要選即戰力還是未來潛力年輕選手，只要能力好都會考慮，因此談到心目中第一人選，林岳平笑說：「當然是王維中！」

王維中今年與樂天桃猿隊簽下自行培訓合約，雖然都沒有在二軍出賽，不過一直跟著練球，哥哥王躍霖也是桃猿隊的投手。去年奪下冠軍的桃猿隊，選秀是第5順位，桃猿總教練曾豪駒也說：「如果有得選，當然會選！」

曾豪駒指出，之前觀察王維中投球，雖然練習時看起來投得輕鬆，但一上場比賽就「換了一個人」。曾豪駒說：「單場這樣看，王維中確實是壓制力很好的投手，但也要看連續出場的狀況怎麼樣。」曾豪駒指出，各隊都很缺好的先發投手，相信大家的選秀策略都一樣。

渴望比賽是王維中選擇先回中職的關鍵之一，曾豪駒也說之前有與王維中聊過，「一年沒有比賽的話，會看不出自己的狀況，這差很多，選手還是需要維持手感。」

王維中 曾豪駒 選秀

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