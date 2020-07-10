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中職／學長、大哥指導開竅 張偉聖上一軍扛開路先鋒
統一獅隊外野手張偉聖今天升上一軍，擔任先發第一棒、右外野手，今年在二軍獲得學長高國慶、大哥張進德的指導，突然開竅，最近8場出賽，6場有雙安演出。
去年張偉聖在一軍僅出賽11場，打擊率1成89，今年在一軍出賽2打數，都被三振，近期火力有所加溫，目前在二軍出賽28場，打擊率2成82。
張偉聖表示：「一開始狀況不好，後來國慶學長有說我揮棒怪怪的，要用髖關節去打球，也就是多用下半身力量，之後就比較順。」
22歲的張偉聖在張家5兄弟排行最後，大哥張進德即將投入中職選秀，目前正在二軍代表富邦悍將隊出賽，兩人也有不少碰面機會，張偉聖說：「大哥有看到哪裡不好，就會跟我說。」
張進德目前在二軍出賽25場敲出5轟，打擊率高達4成48，張偉聖認為大哥最值得期待的就是打擊能力，如果要比喻，應該不輸給樂天桃猿隊的林泓育。
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