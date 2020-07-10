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中職／11日生涯首先發 方建德聽到嚇一跳

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊投手方建德。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊投手方建德。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊洋投達尼爾下周就要返美，這周在牛棚待命，空出的先發機會，總教練林岳平想交給二軍投手，也造就方建德明天將在一軍生涯首次先發。

林岳平表示，考量陳育軒近期才在二軍出賽，選擇拉上方建德，「交給他先發，不一定一定要繳出先發內容，也可能採取車輪戰。」

方建德在獅隊定位以長中繼為主，去年在一軍出賽都擔任後援投手，這周三接到通知，方建德坦言有「嚇一跳」，對於明天先發沒有設定局數，方建德說：「投得越長越好，教練也說，盡力就好。」

方建德今年在二軍出賽19場，7場先發、12場後援，4勝3敗，防禦率7.18，先發目的雖以熟悉對決打者為主，單場最多也投過90球以上。

獅隊新洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）昨天進行牛棚練投，能否在下半季出賽，預計20日可以確定，不過缺乏實戰驗證機會，林岳平表示，上下半季之間，會安排球隊內部紅白戰，測試下半季可用的投手。

林岳平 牛棚 排球

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