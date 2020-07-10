中職／猿隊正常輪值 霸能投一休四機會低

洋投達尼爾即將離隊，統一獅隊打算多給本土投手機會，明天推出方建德先發，預計採取車輪戰，仍有機會爭冠的樂天桃猿隊正常輪值，派出本土投手翁瑋均迎戰。

今、明天猿隊若能連勝，就可將戰局拖到周日，屆時在主場對上中信兄弟隊之戰更顯重要，總教練曾豪駒表示，猿隊目前仍是正常輪值，周日預計由王溢正先發，但仍會看戰局再做調整。

周二先發過的霸能雖也有「投一休四」，在周日出賽的可能性，曾豪駒表示：「近期頻繁出賽，看起來有負擔。」霸能近兩場對中信兄弟表現也不理想，合計10.2局丟掉16分責失。

不過翁瑋均今年對獅隊成績是1勝2敗，輸的兩場都丟超過7分自責分，三場先發合計12.1局，丟掉21分有18分是自責分，防禦率高達13.14。