中職／黃恩賜跨季連勝已改寫本土隊史 11日挑戰推進

中信兄弟隊明天在洲際主場繼續迎戰富邦悍將隊，這場關鍵戰役由本土投手黃恩賜扛起先發重責，個人則要挑戰跨季9連勝、單季7連勝；他目前保持跨季8連勝，已改寫隊史本土投手跨季紀錄。

黃恩賜在6月先發投4場、拿下3勝，投27局被擊出21支安打、飆出34次三振，失9分、8分責失，單月防禦率僅有2.67，獲選單月MVP。

7月到目前為止，黃恩賜在記錄上有兩場出賽，但8日對樂天桃猿隊之戰是4月23日的保留比賽，先發3局、失4分，當天並未續投，最後也躲過敗投。

黃恩賜上一場實際出賽是7月4日對統一獅隊，投6局、失兩分，拿到個人本季第6勝，跨季8連勝、改寫兄弟隊史本土投手跨季最多連勝紀錄。

兄弟本土投手跨季最多連勝紀錄是鄭凱文保持的7連勝（2014-15年），隊史跨季最多連勝紀錄是萊福力的10連勝（2019年至今持續中）。

依照中職記錄組定義，單季連勝、跨季連勝是不同項目的紀錄，無法同時比較。

黃恩賜要挑戰兄弟隊史本土投手最多連勝紀錄，還要再連續搶兩勝，明天若拿勝，下一戰才能挑戰前輩陳義信留下的紀錄。

兄弟隊史本土投手單季最多連勝紀錄為陳義信保持的8連勝（1994年），隊史單季最長連勝紀錄則是2003年橫田久則的13連勝。