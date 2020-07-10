快訊

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

中職／王維中投入選秀 獅、猿教頭都想要

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
王維中投入選秀，獅、猿教頭都想要爭取。 記者陳柏亨／攝影
王維中投入選秀，獅、猿教頭都想要爭取。 記者陳柏亨／攝影

前旅美左投王維中宣布投入今年中華職棒選秀，美職、韓職的優異資歷加上球速，幾乎是外界公認的狀元人選，統一獅隊總教練林岳平、樂天桃猿隊總教練曾豪駒都認為，「每一隊都會想選他。」

今年選秀順位以新軍味全龍隊排第一，獅隊手握榜眼籤，談到首輪的球員選擇，林岳平說：「第一選擇當然是王維中，應該各隊都是這個想法吧，不過我們是第二個，選不選得到？會不會選？都還要再討論。」

林岳平表示，目前跟球團、球探的討論中，第一輪一定是以好選手為主，「選最好的，以能力為優先。」

猿隊選秀順位第五，要選到王維中除非其他四隊都跳過，曾豪駒說：「他是很棒的投手，有得選的話一定會選，我想每隊都會想選，好投手很缺。」曾豪駒也笑說：「沒有選到的話，就是我們最大對手。」

王維中今年春訓時期跟著猿隊練球，近距離觀察下，曾豪駒給出很高的評價，「投得很不錯，犀利度很好，跟目前本土投手來說，層級有一些差距。」特別的是，曾豪駒認為，王維中練習跟比賽的心態切換得很快，「上場就換了一個人。」

王維中 曾豪駒 林岳平

延伸閱讀

中職／球速回升 曾仁和動向受關注

中職／投入選秀掀波瀾 王維中：未必是狀元

中職／強投來襲 旅美左投王維中將投入選秀

中職／追求穩定大約 王維中：我未必是狀元

相關新聞

中職／王維中投入選秀 獅、猿教頭都想要

前旅美左投王維中宣布投入今年中華職棒選秀，美職、韓職的優異資歷加上球速，幾乎是外界公認的狀元人選，統一獅隊總教練林岳平、...

中職／兄弟拚洲際終戰封王 內野門票賣光光了

中信兄弟隊上半季封王魔術數字只剩M3，最快明天就將在洲際球場拋下封王彩帶，售票成績也開出紅盤，明天的內野門票已全數售罄，...

中職／黃恩賜跨季連勝已改寫本土隊史 11日挑戰推進

中信兄弟隊明天在洲際主場繼續迎戰富邦悍將隊，這場關鍵戰役由本土投手黃恩賜扛起先發重責，個人則要挑戰跨季9連勝、單季7連勝...

中職／萊福力掛帥先發拚冠軍 有望再寫睽違8年紀錄

兄弟洋投萊福力今天受命先發，不只要幫助球隊力拼上半季冠軍，還要挑戰中職8年未見的紀錄。 中職繼統一獅日籍投手鎌田祐哉寫下11連勝，時隔8年尚未有球員再締造相同紀錄，如今萊福力有望完成壯舉。萊福力

日職／東京疫情續升溫 首度開放入場門票仍近完售

日職今晚首度開放5000名觀眾入場，儘管日本首都東京連續2天刷新肺炎最高確診人數，據日媒報導，今晚的球票仍接近完售。 日職時隔多日破例開放球迷入場觀賽，除福岡地區上限為1500人，其餘則可達50

日職／首度開放球迷進場 陽岱鋼先發惜因雨延賽

日本職棒今天起開放上限5000名觀眾入場，巨人隊在神戶綜合運動公園棒球場擔任主場，迎戰養樂多隊，台灣球員陽岱鋼被排入先發...

中職／二軍交流盃賽台電遭逆轉 業餘隊跨屆20連敗

中華職棒二軍交流盃賽今年第2度舉辦，業餘球隊一勝難求，台電隊今天以8：9遭到富邦悍將隊逆轉，業餘球隊跨屆20連敗。

中職／季中選秀20日登場 ELEVEN SPORTS直播

樂天桃猿隊今天起在主場展開三連戰，先戰統一獅隊，周日面對中信兄弟隊，猿隊眼下目標先力拚阻止兄弟在本周拋下封王彩帶；緊接著...

日職／羅德隊洋投傑克森 涉持大麻遭逮捕

日本職棒羅德隊洋投傑克森（Jay Jackson）8日下放二軍，今天傳出他因涉嫌持有大麻，違反大麻取締法，凌晨在廣島遭警...

中職／兄弟若周日拋彩帶 開幕戰變封王戰

中信兄弟隊上半季封王魔術數字「Ｍ3」，最快明天在主場拋下彩帶，球迷也開始搶票，比賽預售票已賣出近七千張，必須全力搶勝，避...

中職／球速回升 曾仁和動向受關注

中華職棒今年選秀將在七月廿日舉行，十三日下午五時截止報名，至今已有一百廿二人報名，為歷年次高，今年受疫情影響，恐將出現旅...

中職／投入選秀掀波瀾 王維中：未必是狀元

美、韓職棒轉一圈，廿八歲的左投王維中決定投入今年中華職棒選秀，「鮭魚返鄉」將掀起波瀾，已被外界視為首輪熱門人選，手握狀元...

熱門新聞

這樣也行！ 大聯盟史上最奇怪的打擊姿勢

中職／兄弟若周日拋彩帶 開幕戰變封王戰

中職／122人報名選秀 吳志揚透露還有12強國手

中職／魔術數字仍可能熄燈 中信兄弟全力搶勝

中職／球速回升 曾仁和動向受關注

MLB／3球K掉當家球星 江少慶搶開季名單占有利位置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。