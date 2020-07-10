中職／王維中投入選秀 獅、猿教頭都想要

前旅美左投王維中宣布投入今年中華職棒選秀，美職、韓職的優異資歷加上球速，幾乎是外界公認的狀元人選，統一獅隊總教練林岳平、樂天桃猿隊總教練曾豪駒都認為，「每一隊都會想選他。」

今年選秀順位以新軍味全龍隊排第一，獅隊手握榜眼籤，談到首輪的球員選擇，林岳平說：「第一選擇當然是王維中，應該各隊都是這個想法吧，不過我們是第二個，選不選得到？會不會選？都還要再討論。」

林岳平表示，目前跟球團、球探的討論中，第一輪一定是以好選手為主，「選最好的，以能力為優先。」

猿隊選秀順位第五，要選到王維中除非其他四隊都跳過，曾豪駒說：「他是很棒的投手，有得選的話一定會選，我想每隊都會想選，好投手很缺。」曾豪駒也笑說：「沒有選到的話，就是我們最大對手。」

王維中今年春訓時期跟著猿隊練球，近距離觀察下，曾豪駒給出很高的評價，「投得很不錯，犀利度很好，跟目前本土投手來說，層級有一些差距。」特別的是，曾豪駒認為，王維中練習跟比賽的心態切換得很快，「上場就換了一個人。」