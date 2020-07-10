中職／二軍交流盃賽台電遭逆轉 業餘隊跨屆20連敗

中華職棒二軍交流盃賽今年第2度舉辦，業餘球隊一勝難求，台電隊今天以8：9遭到富邦悍將隊逆轉，業餘球隊跨屆20連敗。

中職二軍交流盃賽去年首辦，除了中職4隊之外，另有台北興富發、大專明星HOPE STAR、大專明星FUTURE STAR隊參賽，中職4隊預賽戰績皆為3勝0敗，3支業餘隊各吞4敗、一勝難求。

今年二軍交流盃賽擴大舉辦，中職二軍增為5隊（新增味全龍隊），業餘隊則有合作金庫、台灣電力、台北興富發、台南市成棒隊和大專明星隊參與。

比賽自7日開打，到昨天為止，大專明星（兩敗）、南市（兩敗）、台電、北市、合庫隊先後吞敗，業餘球隊在這個賽事還沒贏過，跨屆19連敗。

台電今天由2018年雅加達亞運、去年亞錦賽國手王宗豪先發，投5局、被擊出8支安打、失3分；謝榮展在2局擊出兩分砲，5局上由陳偉志二壘打帶動搶分攻勢，單局打進4分，直到9局上打完，仍以8：5領先。

富邦悍將二軍在9局下反撲，靠兩支安打、保送及失誤搶分，楊晉豪再擊出兩分打點再見安打，逆轉留勝。

今年比賽進行13天、27場比賽，預賽排名前4名球隊晉級7月19日的季軍、冠軍戰，比賽成績納入二軍戰績計算。