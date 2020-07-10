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日職／東京疫情續升溫 首度開放入場門票仍近完售
日職今晚首度開放5000名觀眾入場，儘管日本首都東京連續2天刷新肺炎最高確診人數，據日媒報導，今晚的球票仍接近完售。
日職時隔多日破例開放球迷入場觀賽，除福岡地區上限為1500人，其餘則可達5000人，包含巨人對養樂多、中日戰廣島、阪神抗橫濱、羅德鬥西武、歐力士挑火腿、軟銀退樂天等比賽，都能看到難得的球迷應援。
好消息一出，不少球迷按捺不住棒球魂手刀購票，根據日本媒體《體育報知》報導，球賽力抗今日東京都高達243的確診人數，門票幾乎售罄。
日職也意識到疫情嚴重性，開放觀眾入場同時，複製中職初期模式，架設紅外線熱像儀測量體溫，明確規定體溫高於37.5度者不得入場；另要求球迷保留票根14天，方便在確診第一時間確認座位資訊，進行疫情防堵；最後，球迷無法像以往大聲唱應援曲，只能以正常音量或拍手方式加油。
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