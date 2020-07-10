中職／萊福力掛帥先發拚冠軍 有望再寫睽違8年紀錄

兄弟洋投萊福力今天受命先發，不只要幫助球隊力拼上半季冠軍，還要挑戰中職8年未見的紀錄。

中職繼統一獅日籍投手鎌田祐哉寫下11連勝，時隔8年尚未有球員再締造相同紀錄，如今萊福力有望完成壯舉。萊福力去年9月11日起就沒輸過，跨季已達10連勝，只要今天順利奪勝，就能打破8年以來的沈靜。

不只如此，萊福力還能向隊史紀錄邁進。同樣日籍旅台投手横田久則曾在2003年投出13連勝，萊福力只要狀態持續滿檔，很有機會追上甚至超越前輩。

要達成雙位數連勝已不簡單，但真要論及中職最長連勝紀錄，萊福力等人只是小巫見大巫。「嘟嘟」潘威倫曾在2007到2008年期間，狂刷出望塵莫及的跨季21連勝。