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中職／兄弟拚洲際終戰封王 內野門票賣光光了
中信兄弟隊上半季封王魔術數字只剩M3，最快明天就將在洲際球場拋下封王彩帶，售票成績也開出紅盤，明天的內野門票已全數售罄，只剩外野自由席。
兄弟今晚在洲際球場出戰富邦悍將隊，樂天桃猿隊則在桃園球場遭遇統一獅隊，明天的對戰組合與場地不變，兄弟贏球和猿隊輸球，都能讓魔術數字減一，意即這兩天兄弟兩勝、猿隊一敗或兄弟一勝、猿隊兩敗，都能讓兄弟在明天取得上半季王座，也為票房激出封王行情。
明天一戰可能產出季冠軍，加上是兄弟上半季在洲際球場的最終戰役，在兄弟售票網上已呈現內野完售，只剩外野熱賣中，想觀望今晚戰況再決定明天來不來的球迷，只剩外野可以買了。
兄弟今晚由本季6連勝、跨季10連勝的萊福力先發，迎戰悍將索沙，上演洋投對決。
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