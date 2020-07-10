中職／季中選秀20日登場 ELEVEN SPORTS直播

樂天桃猿隊今天起在主場展開三連戰，先戰統一獅隊，周日面對中信兄弟隊，猿隊眼下目標先力拚阻止兄弟在本周拋下封王彩帶；緊接著20日季中選秀登場，在具大聯盟與韓職資歷的王維中宣布「參戰」後熱度更高。猿隊主場賽事及秀中選秀，ELEVEN體育一台 & PLUS帶來轉播，線上直播也可透過ELEVEN SPORTS 官網、APP、Twitch與推特的英文轉播收看。

兄弟上半季封王魔術數字M3，最快將在周六封王，也是兄弟最後的主場封王機會，如果錯過，下一戰將是周日在桃園球場與猿隊正面交鋒。

今天兩支爭霸之師分頭出擊，兄弟在洲際球場面對富邦悍將，猿獅之戰則由威拉諾對上羅里奇。威拉諾對戰獅隊防禦率高達16.5，但羅里奇也有罩門，面對猿隊左打被打擊率高達0.441，陳晨威對上羅里奇6打數敲出5安打，郭嚴文也有開轟紀錄，廖健富近期狀況穩定，猿隊想要拿下，除了打線串聯炮火猛攻，守備也需提升。

上半季補賽結束後，緊接著7月20日中職季中選秀登場，這次在王維中等旅外好手的加持下，選秀話題更熱，引起球迷熱烈討論首輪名單，ELEVEN體育家族屆時也會帶來轉播，13日也會舉行預測選秀送精美「棒球麻將」的活動，詳請可上ELEVEN SPORTS官方粉絲團查詢。