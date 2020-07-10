快訊

立法院同意 黃榮村、周弘憲出任考試院正副院長

首爾市長遺書曝光：對所有人感到抱歉。大家再見！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／羅德隊洋投傑克森 涉持大麻遭逮捕

中央社 / 記者楊明珠東京10日專電
日本職棒羅德隊洋投傑克森因涉嫌持有大麻，違反大麻取締法，凌晨在廣島遭警方逮捕。 維基百科えすぱにぃ CC授權
日本職棒羅德隊洋投傑克森因涉嫌持有大麻，違反大麻取締法，凌晨在廣島遭警方逮捕。 維基百科えすぱにぃ CC授權

日本職棒羅德隊洋投傑克森（Jay Jackson）8日下放二軍，今天傳出他因涉嫌持有大麻，違反大麻取締法，凌晨在廣島遭警方逮捕。

羅德球團表示，傑克森昨天主動提出退出羅德隊球團。

日本放送協會（NHK）報導，廣島縣警方根據線報得知傑克森持有大麻，7日到他位於千葉市美濱區的住家，搜出幾支加工成液體狀的「大麻液」。今天凌晨他在廣島市南區的停車場遭警方逮捕。

接受警方調查時，他表示「什麼都不想說」。警方正在詳細調查他取得大麻的途徑等。

傑克森2016年到日本，2016年至2018年間效力日職廣島隊，為央聯3連霸做出貢獻；2019年效力美國大聯盟釀酒人隊；去年12月決定加入羅德，本季出賽7場，戰績0勝0敗1救援，防禦率3.86。

羅德 大聯盟

相關新聞

中職／兄弟若周日拋彩帶 開幕戰變封王戰

中信兄弟隊上半季封王魔術數字「Ｍ3」，最快明天在主場拋下彩帶，球迷也開始搶票，比賽預售票已賣出近七千張，必須全力搶勝，避...

中職／投入選秀掀波瀾 王維中：未必是狀元

美、韓職棒轉一圈，廿八歲的左投王維中決定投入今年中華職棒選秀，「鮭魚返鄉」將掀起波瀾，已被外界視為首輪熱門人選，手握狀元...

中職／球速回升 曾仁和動向受關注

中華職棒今年選秀將在七月廿日舉行，十三日下午五時截止報名，至今已有一百廿二人報名，為歷年次高，今年受疫情影響，恐將出現旅...

日職／羅德隊洋投傑克森 涉持大麻遭逮捕

日本職棒羅德隊洋投傑克森（Jay Jackson）8日下放二軍，今天傳出他因涉嫌持有大麻，違反大麻取締法，凌晨在廣島遭警...

日職／王柏融代打敲滾地 陽岱鋼代跑上場

日職火腿隊台將王柏融好不容易等到代打機會，今天對歐力士隊之戰，在9局上平手的關鍵時刻，代打敲出二壘滾地，帶有推進效果，不...

中職／魔術數字仍可能熄燈 中信兄弟全力搶勝

中信兄弟隊上半季封王只剩魔術數字「M3」，但仍要全力搶勝，避免夜長夢多，如果陷入連敗的不利局面，魔術數字仍有「熄燈」的可...

中職／強投來襲 旅美左投王維中將投入選秀

中華職棒選秀將在7月13日下午5點截止報名，今天出席代言活動的旅美左投王維中，宣布確定投入中職選秀，王維中謙稱自己未必是...

中職／陳偉殷餐敘改期 吳志揚：因報導有點密集

中華職棒會長吳志揚今天原本預計與旅美投手陳偉殷餐敘，詢問近期動態，卻臨時改為擇期再聚，吳志揚表示：「可能大家太愛他，報導...

中職／122人報名選秀 吳志揚透露還有12強國手

中華職棒選秀報名將在7月13日下午5點截止，至今已有122人報名，為歷年次高，會長吳志揚除了歡迎今天宣布投入選秀的王維中...

中職／追求穩定大約 王維中：我未必是狀元

旅美左投王維中確定返鄉投入中職選秀，握有今年狀元籤的味全龍隊已準備好全力爭取，王維中認為自己未必是狀元，目標很謙虛的放在...

中職／想穩定出賽 王維中決定返鄉投入選秀

考量美國疫情影響，為了穩定出賽，前旅美投手王維中今天宣布投入中職選秀，雖然很早作出決定，但保密到今天，他想對這段時間詢問...

中職／大聯盟強投來了 王維中宣布投入今年選秀

猶豫許久，前旅美左投王維中在今天參加代言活動時宣布，確定投入中華職棒選秀，被視為首輪甚至是狀元預定人選的他，這項宣布也為...

熱門新聞

中職／大聯盟強投來了 王維中宣布投入今年選秀

中職／追求穩定大約 王維中：我未必是狀元

中職／想穩定出賽 王維中決定返鄉投入選秀

中職／122人報名選秀 吳志揚透露還有12強國手

中職／高中「三林」報到 投入選秀不忘互虧

中職／兄弟若周日拋彩帶 開幕戰變封王戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。