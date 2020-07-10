日職／羅德隊洋投傑克森 涉持大麻遭逮捕

日本職棒羅德隊洋投傑克森（Jay Jackson）8日下放二軍，今天傳出他因涉嫌持有大麻，違反大麻取締法，凌晨在廣島遭警方逮捕。

羅德球團表示，傑克森昨天主動提出退出羅德隊球團。

日本放送協會（NHK）報導，廣島縣警方根據線報得知傑克森持有大麻，7日到他位於千葉市美濱區的住家，搜出幾支加工成液體狀的「大麻液」。今天凌晨他在廣島市南區的停車場遭警方逮捕。

接受警方調查時，他表示「什麼都不想說」。警方正在詳細調查他取得大麻的途徑等。

傑克森2016年到日本，2016年至2018年間效力日職廣島隊，為央聯3連霸做出貢獻；2019年效力美國大聯盟釀酒人隊；去年12月決定加入羅德，本季出賽7場，戰績0勝0敗1救援，防禦率3.86。