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日職／王柏融代打敲滾地 陽岱鋼代跑上場
日職火腿隊台將王柏融好不容易等到代打機會，今天對歐力士隊之戰，在9局上平手的關鍵時刻，代打敲出二壘滾地，帶有推進效果，不過球隊最終未得分；巨人隊台將陽岱鋼則上場代跑。
今天火腿隊以4：4進入九局上，在一出局、二壘有人時，派王柏融上場代打捕手清水優心，面對洋投狄克森（Brandon Dickson），王柏融在兩好兩壞後，將一顆149公里的速球，敲成二壘方向滾地，雖然自己遭到刺殺，不過二壘跑者推進上三壘，下一棒中島卓也則吞下三振。
王柏融目前已連11場未先發，上一次出賽是7月7日，同樣擔任代打，選到四壞保送，再上一次7月4日則敲出安打，今天中斷連兩場上壘，打擊率降至1成11。
巨人隊今天以1：2敗給阪神隊，唯一一分來自九局上最後反攻，大城卓三敲出安打後形成一、三壘有人，陽岱鋼上場代跑，龜井善行的安打敲回一分，陽岱鋼也站上二壘，但未能多添分數。
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