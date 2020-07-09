快訊

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

為還許崑源清白 許崑源家屬明天提告這7人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融代打敲滾地 陽岱鋼代跑上場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。報系資料照
王柏融。報系資料照

日職火腿隊台將王柏融好不容易等到代打機會，今天對歐力士隊之戰，在9局上平手的關鍵時刻，代打敲出二壘滾地，帶有推進效果，不過球隊最終未得分；巨人隊台將陽岱鋼則上場代跑。

今天火腿隊以4：4進入九局上，在一出局、二壘有人時，派王柏融上場代打捕手清水優心，面對洋投狄克森（Brandon Dickson），王柏融在兩好兩壞後，將一顆149公里的速球，敲成二壘方向滾地，雖然自己遭到刺殺，不過二壘跑者推進上三壘，下一棒中島卓也則吞下三振。

王柏融目前已連11場未先發，上一次出賽是7月7日，同樣擔任代打，選到四壞保送，再上一次7月4日則敲出安打，今天中斷連兩場上壘，打擊率降至1成11。

巨人隊今天以1：2敗給阪神隊，唯一一分來自九局上最後反攻，大城卓三敲出安打後形成一、三壘有人，陽岱鋼上場代跑，龜井善行的安打敲回一分，陽岱鋼也站上二壘，但未能多添分數。

王柏融 陽岱鋼

延伸閱讀

日職／陳冠宇1局無失分 王柏融、陽岱鋼未出賽

日職／陳冠宇升一軍 王柏融、陽岱鋼仍未先發

日職／王柏融連8場未先發 陽岱鋼再坐板凳

日職／王柏融代打對和田毅敲安 中斷8打數無安打

相關新聞

中職／想穩定出賽 王維中決定返鄉投入選秀

考量美國疫情影響，為了穩定出賽，前旅美投手王維中今天宣布投入中職選秀，雖然很早作出決定，但保密到今天，他想對這段時間詢問...

中職／追求穩定大約 王維中：我未必是狀元

旅美左投王維中確定返鄉投入中職選秀，握有今年狀元籤的味全龍隊已準備好全力爭取，王維中認為自己未必是狀元，目標很謙虛的放在...

中職／122人報名選秀 吳志揚透露還有12強國手

中華職棒選秀報名將在7月13日下午5點截止，至今已有122人報名，為歷年次高，會長吳志揚除了歡迎今天宣布投入選秀的王維中...

中職／高中「三林」報到 投入選秀不忘互虧

今年中職選秀高中大物「三林」平鎮高中三壘手林子豪、穀保家商投手林子崴、捕手林辰勳今天一同遞交報名表，

富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

「經營球隊有風險，球隊戰績有高有低，詳情請諮詢過去離職總教練」，特別是已確定於上半球季出局的富邦悍將。 挾著領軍Lamigo達成三連霸冠軍光環，富邦悍將於2019歲末風光邀請洪一中總教練入駐新莊

中職／陳偉殷餐敘改期 吳志揚：因報導有點密集

中華職棒會長吳志揚今天原本預計與旅美投手陳偉殷餐敘，詢問近期動態，卻臨時改為擇期再聚，吳志揚表示：「可能大家太愛他，報導...

日職／王柏融代打敲滾地 陽岱鋼代跑上場

日職火腿隊台將王柏融好不容易等到代打機會，今天對歐力士隊之戰，在9局上平手的關鍵時刻，代打敲出二壘滾地，帶有推進效果，不...

中職／魔術數字仍可能熄燈 中信兄弟全力搶勝

中信兄弟隊上半季封王只剩魔術數字「M3」，但仍要全力搶勝，避免夜長夢多，如果陷入連敗的不利局面，魔術數字仍有「熄燈」的可...

中職／強投來襲 旅美左投王維中將投入選秀

中華職棒選秀將在7月13日下午5點截止報名，今天出席代言活動的旅美左投王維中，宣布確定投入中職選秀，王維中謙稱自己未必是...

中職／大聯盟強投來了 王維中宣布投入今年選秀

猶豫許久，前旅美左投王維中在今天參加代言活動時宣布，確定投入中華職棒選秀，被視為首輪甚至是狀元預定人選的他，這項宣布也為...

中職／隔海看影片 建仔返美 訓練兄弟二軍不中斷

中信兄弟隊距離上半季王座近在咫尺，投手戰力領先三隊，是爭冠一大優勢，今年擔任二軍客座投手教練的王建民，協助投手群調整，但...

中職／成晉攻守俱佳助猿 兄弟M3被凍結

樂天桃猿隊昨晚靠成晉在打擊、守備端的好表現，以六比五驚險守下勝利，中信兄弟隊的封王魔術數字凍結在Ｍ3，猿隊落後勝差拉近到...

熱門新聞

富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

中職／大聯盟強投來了 王維中宣布投入今年選秀

中職／追求穩定大約 王維中：我未必是狀元

NBA／76人中鋒不擔心隔離生活 舉旅台經驗替自己背書

中職／想穩定出賽 王維中決定返鄉投入選秀

中職／高中「三林」報到 投入選秀不忘互虧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。