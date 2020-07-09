中職／魔術數字仍可能熄燈 中信兄弟全力搶勝
中信兄弟隊上半季封王只剩魔術數字「M3」，但仍要全力搶勝，避免夜長夢多，如果陷入連敗的不利局面，魔術數字仍有「熄燈」的可能。
猿隊昨天靠著成晉的超前安打加上美技滑接雙殺，以6：5保住勝利，也成功將兄弟封王數字凍結在M3，兄弟明天推出洋投萊福力對上富邦悍將索沙，猿隊則由威拉諾對上統一獅隊羅里奇。
兄弟最快有機會在周六於主場拋下彩帶，周五、周六四場比賽，只要其中三戰是兄弟獲勝加猿隊吞敗，兄弟就能封王；即使不照劇本走，到周日兩隊再度正面對決，仍有機會在桃園球場封王。
對兄弟來說，要避免的局面就是吞下三連敗，且猿隊拿下三連勝，如此雙方勝差只剩下一場，而兄弟下周僅剩兩場比賽，無法自力封王，原本的魔術數字M3將熄滅。
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