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中職／陳偉殷餐敘改期 吳志揚：因報導有點密集

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒會長吳志揚。記者蘇志畬／攝影
中華職棒會長吳志揚。記者蘇志畬／攝影

中華職棒會長吳志揚今天原本預計與旅美投手陳偉殷餐敘，詢問近期動態，卻臨時改為擇期再聚，吳志揚表示：「可能大家太愛他，報導有點密集，讓他有點困擾。」

吳志揚與陳偉殷餐敘消息傳出後，陳偉殷7日透過個人社群媒體上表示，仍在透過經紀公司尋求國外機會，現階段專注在準備好自己的狀態，間接證實目前以旅外為主，澄清外界謠言。

吳志揚今天表示，可以理解陳偉殷在臉書貼文的理由，「因為他目前同時在準備不同的發展機會，怕會被人家誤以為他已經決定參加中華職棒。」吳志揚也認為，以陳偉殷目前的年紀、身手，「還大有可為。」

吳志揚也說，目前已跟陳偉殷經紀人聯絡，由於陳偉殷對職棒發展也有些想法跟心得，「一定會另外約時間。」

關於與陳偉殷餐敘，吳志揚表示，主要是幫球迷跟球團去了解他的想法，關心台灣球員是很正常的狀況，過去也曾到美國關心王建民的近況，或去日本看陽岱鋼、郭俊麟、陳冠宇等人。

陳偉殷 中華職棒 陳冠宇

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