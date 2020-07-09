中職／122人報名選秀 吳志揚透露還有12強國手

中華職棒選秀報名將在7月13日下午5點截止，至今已有122人報名，為歷年次高，會長吳志揚除了歡迎今天宣布投入選秀的王維中，也透露還有去年世界12強國手已經報名。

中職本周一舉行新秀測試會，其中有48人獲選進入選秀，今年選秀會已累積122人參與，僅次於去年的145人，吳志揚也看好人數繼續增加，「還有幾天可以考慮，還不是最終的數字。」

前旅美投手王維中今天宣布投入選秀，吳志揚表示：「相信大家非常期待，歡迎他參加。」吳志揚也透露，目前除了比較受到矚目的球員，還有12強國手、高中大物也都參與今年中職選秀。

去年12強中華隊組成以中職球員為主，陳冠宇、張奕、胡智為、江少慶、林凱威、林鋅杰、張進德、王柏融是少數旅外球員，陳冠宇、張奕、王柏融目前仍有日職合約，江少慶列在大聯盟60人名單中，張進德則確定要報名中職選秀。

高中畢業球員投入選秀的則有33位，平去年紀錄，今天平鎮高中三壘手林子豪、穀保家商投手林子崴、捕手林辰勳也親自來聯盟遞交報名表，吳志揚表示：「代表近年中職已是高中畢業球員的重要舞台。」