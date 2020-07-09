聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／追求穩定大約 王維中：我未必是狀元
旅美左投王維中確定返鄉投入中職選秀，握有今年狀元籤的味全龍隊已準備好全力爭取，王維中認為自己未必是狀元，目標很謙虛的放在前三輪，目前想要追求穩定，以大合約為主，細節則交給經紀公司去談。
王維中近期多在牛棚練投，如果下半季要立刻出賽，他也準備好了，這段期間遇到不少一、二軍總教練，包括龍隊的總教練葉君璋，王維中說：「不只葉總，其實有遇到都會聊聊，他們也都會跟我討論回來的好處。」
加入中職後，要滿三年資歷才可取得旅外資格，王維中私下有跟朋友、經紀人討論過，對此還不會想太多，「回來很難再出去，希望自己做好這個決定，把自己做好，畢竟一定要在這個聯盟成為最好，才有機會再出去。」
哥哥王躍霖很早就知道王維中要加入中職，不過兩人不會聊太多，王維中反而會開玩笑問他：「可以告訴我你們球隊（打者）的弱點嗎？這樣我比較好對付你們。」
回顧旅外成果，成為第一個規則五選秀升上大聯盟、第一個加入韓職的台灣球員，是王維中最驕傲的事，但最遺憾的也是太早升上大聯盟，「最年輕的時候進入大聯盟，好不容易進去了，卻什麼都不會，直到被移出來才開始慢慢學。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言