中職／想穩定出賽 王維中決定返鄉投入選秀

考量美國疫情影響，為了穩定出賽，前旅美投手王維中今天宣布投入中職選秀，雖然很早作出決定，但保密到今天，他想對這段時間詢問的人說：「沒辦法給他們正確的答案，讓他們等很久了。」

今年美國職棒受到疫情衝擊，不僅延後開打，小聯盟賽季也取消，王維中表示，先前透過國外球探、球隊了解，今年小聯盟很難開打，因此很早就考慮回來台灣，「就邊走邊看，也在等消息，也有國外球隊接觸，但因為我沒有出賽。」

猶豫很久才決定投入中職選秀，王維中坦言：「不知道怎麼做決定，滿困擾我的，練球沒有目標，除了練習，也不能比賽，感覺像回到之前開刀復健時。」

想要比賽的心情，也是王維中決定回來台灣、加入中職的最主要原因，他說：「一年沒比賽，會差滿多的。」

王維中今年曾與樂天桃猿隊簽下自主培訓合約，擁有二軍出賽資格，但最終未留下出賽紀錄，王維中表示：「算是保護自己，比賽中怕受傷，既然都要回來，就專心訓練，先把自己準備到最好。」