中職／高中「三林」報到 投入選秀不忘互虧

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職選秀高中大物「三林」捕手林辰勳（左起）、三壘手林子豪、林子崴，今天一同遞交報名表。記者蘇志畬／攝影
中職選秀高中大物「三林」捕手林辰勳（左起）、三壘手林子豪、林子崴，今天一同遞交報名表。記者蘇志畬／攝影

今年中職選秀高中大物「三林」平鎮高中三壘手林子豪、穀保家商投手林子崴、捕手林辰勳今天一同遞交報名表，

踏進中職辦公室大門，林子崴坦言有些小緊張，雖然過程比想像中簡單，「但是這是正式的動作，代表之前的努力，要在這裡跨出第一步。」

高中時期投打二刀流的林子崴，以投手身分報名，未來也以投手為主，不考慮二刀流，他說：「高中以投手為主，自己也喜歡投球，二刀流怕身體負擔不了。」

統一獅隊有個同名的「大子崴」林子崴學長，「小子崴」說，彼此滿熟的，打算挑戰職棒前也問過他的意見，「他說職業是完全不同層機，心態、技術都要先準備好，不然幾年內沒有成績，就可能被淘汰。」

高中時期穀保總教練周宗志就安排林子崴以先發為主，培養他承擔局數的能力，加上左投、控球穩定等，都是進軍職棒的本錢，林子崴也說：「給自己設定兩年上一軍的目標，時間短一點，才會更努力。」

林辰勳與旅美歸國的張進德、大學畢業的蔣少宏並列為今年選秀捕手三大咖，他認為守備、打擊穩定是自己進軍職棒的優勢，近期在新莊棒球場擔任球僮，也趁機跟陳鴻文、高孝儀等職業球員請教。

林子豪則找上去年選秀狀元、平鎮學長劉基鴻請教，未來也將以三壘為主，目標兩年內進一軍，打擊方面最欣賞的職棒球員是陳傑憲，「因為他打擊技巧好，也很穩定。」守備方面則是學長江坤宇。

林子崴與林辰勳都看好對方能夠在第二輪獲選，林子豪說：「我應該第三輪吧，低調一點。」林辰勳則笑說：「太低調了吧，應該是前三順位。」

林子崴 選秀 平鎮高中

延伸閱讀

玉山U18對抗賽／「變髮」圖強 強打蔡佳諺破除低潮敲首安

中職／郭阜林酒駕遭懲處 野球人生大起大落

玉山盃／彭政閔到場 為中職選秀熱身

玉山盃／扛首戰定軍心 林子崴手感好冷

相關新聞

中職／高中「三林」報到 投入選秀不忘互虧

今年中職選秀高中大物「三林」平鎮高中三壘手林子豪、穀保家商投手林子崴、捕手林辰勳今天一同遞交報名表，

富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

「經營球隊有風險，球隊戰績有高有低，詳情請諮詢過去離職總教練」，特別是已確定於上半球季出局的富邦悍將。 挾著領軍Lamigo達成三連霸冠軍光環，富邦悍將於2019歲末風光邀請洪一中總教練入駐新莊

中職／隔海看影片 建仔返美 訓練兄弟二軍不中斷

中信兄弟隊距離上半季王座近在咫尺，投手戰力領先三隊，是爭冠一大優勢，今年擔任二軍客座投手教練的王建民，協助投手群調整，但...

中職／成晉攻守俱佳助猿 兄弟M3被凍結

樂天桃猿隊昨晚靠成晉在打擊、守備端的好表現，以六比五驚險守下勝利，中信兄弟隊的封王魔術數字凍結在Ｍ3，猿隊落後勝差拉近到...

中職／潘武雄、高國慶開轟相挺 潘威倫5局失1分奪勝

統一獅隊今晚以7：1擊敗富邦悍將隊，老將表現亮眼，潘威倫先發5局僅失1分，潘武雄不僅敲回勝利打點，5局下也與高國慶各敲出...

中職／成晉打擊、守備建功 猿隊擊敗兄弟續命

帶著保留比賽的3分領先，樂天桃猿隊靠著成晉8局超前安打、9局雙殺守備，以6：5驚險守下勝利，將中信兄弟的魔術數字凍結在M...

日職／陳冠宇1局無失分 王柏融、陽岱鋼未出賽

日職羅德隊台灣左投陳冠宇今天升上一軍，立刻就在對西武獅隊之戰中繼登板，投一局無失分，防禦率還是0；火腿隊台將王柏融則坐滿...

中職／猿隊若再輸 爭冠只剩一條路

樂天桃猿隊今天對中信兄弟隊的補賽從3局下、4：1領先開始打起，對手已亮起上半季封王魔術數字「M3」，猿隊此戰若再輸球，要...

日職／陳冠宇升一軍 王柏融、陽岱鋼仍未先發

日職羅德隊今天進行球員異動，將洋投傑克森（Jay Jackson）下放，台灣左投陳冠宇被升上一軍，今晚與西武獅隊之戰就有...

棒球／王建民代言手錶話變多 黃子佼：你不是沉默王牌嗎？

前旅美投手王建民去年與知名手錶品牌「CITIZEN」合作活動結緣，今年直接晉升為代言人，他對手錶本就不陌生，家中就收藏了...

中職／王建民8日返美 點名黃恩賜進步多

中信兄弟隊上半季魔術數字亮起「M3」，不過二軍客座投手教練王建民來不及看到球隊封王，今天就要搭機返美與家人會合，預計明年...

中職／陳偉殷有能力有票房 聯盟應專案邀約

新冠肺炎(COVID-19)肆虐全球，世界各地的職業棒球都受到影響，美國職棒至今遲未開打，各隊由於無法承受成本壓力，紛紛釋出部分小聯盟球員。旅美投手陳偉殷即將邁入35歲，因年紀偏大且不在球隊未來規劃中

熱門新聞

富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

中職／王建民8日返美 點名黃恩賜進步多

籃球／若ABL宣布復賽 富邦勇士新聯盟兩邊都打

籃球／新聯盟落實主客場 薪資上限、選秀陸續上路

中職／猿隊若再輸 爭冠只剩一條路

籃球／新聯盟僅四隊開打 九太科技坦言「失望」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。