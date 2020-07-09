中職／高中「三林」報到 投入選秀不忘互虧

今年中職選秀高中大物「三林」平鎮高中三壘手林子豪、穀保家商投手林子崴、捕手林辰勳今天一同遞交報名表，

踏進中職辦公室大門，林子崴坦言有些小緊張，雖然過程比想像中簡單，「但是這是正式的動作，代表之前的努力，要在這裡跨出第一步。」

高中時期投打二刀流的林子崴，以投手身分報名，未來也以投手為主，不考慮二刀流，他說：「高中以投手為主，自己也喜歡投球，二刀流怕身體負擔不了。」

統一獅隊有個同名的「大子崴」林子崴學長，「小子崴」說，彼此滿熟的，打算挑戰職棒前也問過他的意見，「他說職業是完全不同層機，心態、技術都要先準備好，不然幾年內沒有成績，就可能被淘汰。」

高中時期穀保總教練周宗志就安排林子崴以先發為主，培養他承擔局數的能力，加上左投、控球穩定等，都是進軍職棒的本錢，林子崴也說：「給自己設定兩年上一軍的目標，時間短一點，才會更努力。」

林辰勳與旅美歸國的張進德、大學畢業的蔣少宏並列為今年選秀捕手三大咖，他認為守備、打擊穩定是自己進軍職棒的優勢，近期在新莊棒球場擔任球僮，也趁機跟陳鴻文、高孝儀等職業球員請教。

林子豪則找上去年選秀狀元、平鎮學長劉基鴻請教，未來也將以三壘為主，目標兩年內進一軍，打擊方面最欣賞的職棒球員是陳傑憲，「因為他打擊技巧好，也很穩定。」守備方面則是學長江坤宇。

林子崴與林辰勳都看好對方能夠在第二輪獲選，林子豪說：「我應該第三輪吧，低調一點。」林辰勳則笑說：「太低調了吧，應該是前三順位。」