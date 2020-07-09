中職／隔海看影片 建仔返美 訓練兄弟二軍不中斷

中信兄弟隊距離上半季王座近在咫尺，投手戰力領先三隊，是爭冠一大優勢，今年擔任二軍客座投手教練的王建民，協助投手群調整，但來不及親眼看到結果，昨天已搭機離台。

王建民昨天搭機返美與家人會合，處理個人事務，得先自主隔離十四天，由於疫情關係，暫時無法確定返台時間，預計在十月中旬秋訓時歸隊，也會錯過今年季後賽。

兄弟球團與王建民簽下一年合約，季中離隊是談約共識，離隊返美這段時間，王建民還是會隔海關注球員，「他們會錄影片給我，從影片中告訴他們要注意什麼。」

王建民從春訓階段開始培育投手，賽季期間則在二軍協助調整，屏東的太陽讓他變黑不少，觀看這半年來的投手表現，王建民點名黃恩賜進步很多，「是大家的功勞」。

黃恩賜從去年扛起主力先發，但防禦率七點四七不甚理想，今年開季拿下六連勝，防禦率三點九二更是全隊最低，與洋投德保拉、萊福力在爭冠期間，為球隊提供穩定戰力。

其他年輕投手也在逐漸養成中，去年季中選秀第二指名的魏碩成，目前已在二軍穩定出賽，王建民說：「他適應比較快，去年在業餘丟到快兩百球。」

至於二○一六年的第一指名陳琥，王建民表示，「要給他一點時間，比賽上慢慢找到自己節奏」。