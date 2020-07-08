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中職／潘武雄、高國慶開轟相挺 潘威倫5局失1分奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
「嘟嘟」潘威倫。 報系資料照
「嘟嘟」潘威倫。 報系資料照

統一獅隊今晚以7：1擊敗富邦悍將隊，老將表現亮眼，潘威倫先發5局僅失1分，潘武雄不僅敲回勝利打點，5局下也與高國慶各敲出一發兩分砲。

「嘟嘟」潘威倫因開季狀況不佳，到二軍調整，今天是暌違2個月再度於一軍登板，投滿5局僅用了59球，十分精簡，被敲出4支安打，僅因高國輝在2局上的陽春砲丟掉1分。

在洋投戰力匱乏之時，潘威倫跳出來拿下本季個人第二勝，也獲選MVP，他表示：「球隊拿下勝利，當然非常開心。」獅隊打線也給予不少支援，潘威倫說：「看他們在場上奮戰，很感動，守備上也幫忙很多，有幾個精彩的Play。」

其中潘武雄3打數1安打，但貢獻了3分打點，3局下在一、三壘有人時的滾地推進，敲回超前分，5局下敲出兩分砲，將比數拉開，高國慶也補上個人本季首轟。

悍將隊先發江國豪今天是本季第7場連續先發對統一獅隊，追平聯盟單一投手連續對單一球隊先發紀錄，不過相較前一場對獅隊6局僅失1分，今天5局丟了7分，黯然吞下第五敗。

潘威倫 高國慶 統一獅

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