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中職／成晉打擊、守備建功 猿隊擊敗兄弟續命

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒今晚在台中洲際棒球場進行例行賽補賽，樂天桃猿第九棒成晉八局上半擊出左外野方向二壘安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影
中華職棒今晚在台中洲際棒球場進行例行賽補賽，樂天桃猿第九棒成晉八局上半擊出左外野方向二壘安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影

帶著保留比賽的3分領先，樂天桃猿隊靠著成晉8局超前安打、9局雙殺守備，以6：5驚險守下勝利，將中信兄弟的魔術數字凍結在M3，落後勝差也拉近到4場。

兄弟昨天在擊敗猿隊後，點亮魔術數字，猿隊今天獲勝後成功續命，讓兄弟最快要到周六才有機會封王，也還有機會一搏。

今天補賽為4月23日的保留比賽，從3局下、兄弟1：4落後猿隊打起，兄弟改推廖乙忠先發，猿隊則由洋投卡本特「投一休四」扛起此戰。

兄弟在3局下立刻反攻，詹子賢在滿壘時的關鍵安打帶回兩分打點，將比數追到1分差，雖然猿隊在4局上靠著朱育賢的安打再攻下1分，不過林智勝在7局下的兩分打點安打，讓比賽回到原點。

猿隊為了彌補外野守備漏洞，日前拉上詹智堯、成晉兩名外野手，成晉今天前兩打數未建功，不過8局上在一壘有人時，從蔡齊哲手中敲出左外野二壘安打，攻下超前分。

中華職棒今晚在台中洲際棒球場進行例行賽補賽，樂天桃猿第三棒朱育賢四局上半擊出中外野方向落地安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影
中華職棒今晚在台中洲際棒球場進行例行賽補賽，樂天桃猿第三棒朱育賢四局上半擊出中外野方向落地安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影

9局下兄弟在一出局攻佔一壘，移防右外野的成晉成功滑接林智勝敲出的飛球，並傳往一壘，刺殺來不及回壘的王威晨，形成雙殺。

此戰原本的先發投手黃恩賜，投3局失4分成為敗投候選人，靠著林智勝的追平安打逃過敗仗，去年8月14日開啟的跨季8連勝的紀錄得以延續，還有機會挑戰隊史最長的13連勝（2003年横田久則），聯盟紀錄則是潘威倫在2007到2008年的跨季21連勝。

中華職棒今晚在台中洲際棒球場進行例行賽補賽，樂天桃猿後援投手卡本特主投兩局失兩分。記者黃仲裕／攝影
中華職棒今晚在台中洲際棒球場進行例行賽補賽，樂天桃猿後援投手卡本特主投兩局失兩分。記者黃仲裕／攝影
中華職棒今晚在台中洲際棒球場進行例行賽補賽，中信兄弟後援投手廖乙忠主投兩局失一分。記者黃仲裕／攝影
中華職棒今晚在台中洲際棒球場進行例行賽補賽，中信兄弟後援投手廖乙忠主投兩局失一分。記者黃仲裕／攝影

林智勝 魔術 中職

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