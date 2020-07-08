日職／陳冠宇1局無失分 王柏融、陽岱鋼未出賽

日職羅德隊台灣左投陳冠宇今天升上一軍，立刻就在對西武獅隊之戰中繼登板，投一局無失分，防禦率還是0；火腿隊台將王柏融則坐滿整場板凳。

接替投滿6局的先發投手小島和哉，陳冠宇在7局上、0：2落後時上場，一開始就用三球三振木村文紀，雖然接下來一顆偏高直球被鈴木將平敲出二壘安打，不過先三振掉洋砲史班根伯格（Cory Spangenberg），再讓源田壯亮敲出滾地出局。

陳冠宇安全下莊，一局用了16球，被敲1支安打，有2次三振，開季至今在一軍出賽三場，總計4局，皆無失分。

火腿隊今天以10：4擊敗歐力士隊，王柏融連續第10場未先發，整場也未有上場機會；巨人隊今天與阪神隊之戰繼昨天後，再度因雨延賽，巨人隊台將陽岱鋼沒有機會出賽。