聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／陳冠宇1局無失分 王柏融、陽岱鋼未出賽
日職羅德隊台灣左投陳冠宇今天升上一軍，立刻就在對西武獅隊之戰中繼登板，投一局無失分，防禦率還是0；火腿隊台將王柏融則坐滿整場板凳。
接替投滿6局的先發投手小島和哉，陳冠宇在7局上、0：2落後時上場，一開始就用三球三振木村文紀，雖然接下來一顆偏高直球被鈴木將平敲出二壘安打，不過先三振掉洋砲史班根伯格（Cory Spangenberg），再讓源田壯亮敲出滾地出局。
陳冠宇安全下莊，一局用了16球，被敲1支安打，有2次三振，開季至今在一軍出賽三場，總計4局，皆無失分。
火腿隊今天以10：4擊敗歐力士隊，王柏融連續第10場未先發，整場也未有上場機會；巨人隊今天與阪神隊之戰繼昨天後，再度因雨延賽，巨人隊台將陽岱鋼沒有機會出賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言