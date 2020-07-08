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中職／猿隊若再輸 爭冠只剩一條路

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊投手卡本特。報系資料照
樂天桃猿隊投手卡本特。報系資料照

樂天桃猿隊今天對中信兄弟隊的補賽從3局下、4：1領先開始打起，對手已亮起上半季封王魔術數字「M3」，猿隊此戰若再輸球，要爭冠幾乎只剩數學上的可能性。

兄弟隊6月打出15勝5敗的戰績，加上7月開始的5連勝，近期25場比賽只輸5場，勝率高達8成，反觀猿隊從6月起算的25場比賽中，只拿下10勝，勝率僅4成，一來一往，形成上半季龍頭易位的結果。

猿隊若今天輸球，兩隊勝差將擴大到6場，除非兄弟隊5連敗，且猿隊7連勝，才能將上半季戰績扳平，將戰局拖到加賽，中職史上僅出現過一次季冠軍加賽，2005年上半季打完，興農牛隊、誠泰Cobras隊戰績相同，加賽後由誠泰拿下季冠軍。

兄弟隊目前領先猿隊5場勝差，就算今起吞下3連敗，而猿隊3連勝，由於領先勝差（2場）仍大於剩下對戰場次（1場），魔術數字不會消失。

魔術 樂天桃猿 中職

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