日職／陳冠宇升一軍 王柏融、陽岱鋼仍未先發

日職羅德隊今天進行球員異動，將洋投傑克森（Jay Jackson）下放，台灣左投陳冠宇被升上一軍，今晚與西武獅隊之戰就有機會登板；而兩名旅日野手，火腿隊王柏融、巨人隊陽岱鋼今天都未先發。

陳冠宇今年開季從一軍出發，出賽兩場，總計3局無失分，被敲3支安打，另有3次三振、1次四壞保送，拿下1次中繼成功，防禦率為0，不過6月25日被下放二軍，直到今天重返一軍。

火腿隊今天對戰歐力士隊，野村佑希因日前守備時被強襲球擊中，導致右手小指骨折而缺陣，中田翔擔任指定打擊、近藤健介為左外野手，王柏融連續10場板凳待命。

巨人隊今天對上阪神隊，陽岱鋼也從板凳出發，上次擔任先發已是7月1日，加上7月5日代打敲出三壘滾地出局，近期已連續17個打數未敲安打，打擊率下降到2成67。