棒球／王建民代言手錶話變多 黃子佼：你不是沉默王牌嗎？

前旅美投手王建民去年與知名手錶品牌「CITIZEN」合作活動結緣，今年直接晉升為代言人，他對手錶本就不陌生，家中就收藏了10幾支手錶。

王建民近年來依舊是廠商的最愛，不乏代言產品、拍攝廣告的經驗，今天穿著一身深藍西裝亮相，手上戴著代言錶款，十分有氣勢，王建民說：「平常就會看一些錶，研究一些錶。」

從「王選手」變成「王教練」，王建民使用手錶的機會更多了，他說：「球員的時候，只要顧好自己的節奏，現在當教練，要把球員的時間安排好。」

其中最常使用的功能是碼表及GPS對時，王建民說，當教練後，會使用手錶上的碼表功能去計算投手的投球節奏，也因為自己時常台灣、美國飛，能夠用GPS對時，面對兩地時差更加方便。

作為品牌代言人，王建民也少見的打開話匣子，面對主持人黃子佼恭維他是「台灣之光」，建仔立刻回說：「大家都是台灣之光，佼哥也是主持界的台灣之光。」幽默回應讓黃子佼嚇一跳，「你是誰？你不是沈默王牌嗎？」

王建民昨穿著知名手錶品牌專屬球衣出席代言活動。 記者侯永全/攝影