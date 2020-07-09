富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

「經營球隊有風險，球隊戰績有高有低，詳情請諮詢過去離職總教練」，特別是已確定於上半球季出局的富邦悍將。

挾著領軍Lamigo達成三連霸冠軍光環，富邦悍將於2019歲末風光邀請洪一中總教練入駐新莊。當時加盟記者會畫面，想必對很多球迷來說仍是記憶猶新。有了中職史上最多勝教練加盟，再加上原本實力堅強陣容，2020的問鼎冠軍肯定指日可待，至少大多數球迷是這樣的認為。

洪一中總教練，這位被譽為中職最強操盤手，過去13年在La new球團創下豐功偉業，但來到新球隊後，能否就如此簡單複製、貼上，為執教生涯再次邁入高峰？這肯定是個問號。早在先前「執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰」一文內，就曾提過洪總未來將面臨新挑戰，除了必須適應新球團環境外，最重要就是球團內的既有文化。而這所謂的文化，就是過去這支隊伍所延襲下來的人、事、物。

挾著領軍Lamigo達成三連霸冠軍光環，富邦悍將於2019歲末風光邀請洪一中總教練入駐新莊。 報系資料照

尤其這次是胡金龍失言事件，更是讓戰績不振悍將球團士氣受到重擊。雖球團早已快刀斬亂麻做出處置，但這次事件令人回想起2017年季末所發生的中信兄弟「冰風暴」事件。

當年中信兄弟球團一意把先發主力選手排除在季後賽名單之外，令球迷不甚理解。而球團出面說明時也沒有把事情交代清楚，因此令原本球團有計畫性換血頓時失焦，最後，還是由球員親自出面說明才讓該次事件告一段落。

當年中信兄弟球團冰風暴事件，最後還是由球員親自出面說明才讓該次事件告一段落(圖為林智勝)。 報系資料照

反觀這次悍將做法果斷且迅速，胡金龍言論也很難讓人有太多操弄空間，可是他的未來想必是許多球迷所關心問題，畢竟胡金龍是中職一線球星，且富邦也都沒有說明他的歸期，因此不難發現球團有藉此來立威之意。

雖棒球運動是個強調團隊的運動，但是在職業運動裡，球星個人魅力是拉近球隊與球迷之間的催化劑，沒有了看板球星球隊是很難吸引球迷支持。胡金龍這次的失言風波看似是球員與朋友間一句玩笑，可是卻訴說著滿滿教練與球員間矛盾。至於要如何解決這樣的矛盾，那就考驗著洪一中總教練功力。這時球團經營者立場則顯的格外重要。

胡金龍在群組對話被截圖，引發這次球隊茶壼風暴。圖／截自PTT棒球版

在過去短短三季裡，富邦悍將就已撤換了兩名總教練，今年雖是由江「諸葛紅中」洪一中總教練領軍，可是背負著戰績壓力、奪冠重任與球迷期待，就算洪總有複數年合約加持，也會面臨自身難保的困境。如今又爆出球員領袖級人物胡金龍失言風波，與交易主力外野手林哲瑄傳言，雖富邦球團都已經做出懲處與澄清，但顯然洪總在新莊的首季已是個不平靜球季。