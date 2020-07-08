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中職／王建民8日返美 點名黃恩賜進步多
中信兄弟隊上半季魔術數字亮起「M3」，不過二軍客座投手教練王建民來不及看到球隊封王，今天就要搭機返美與家人會合，預計秋訓期間才會返台，也代表連季後賽也無法參與。
王建民擔任知名手錶品牌「CITIZEN」代言人，今天記者會後就要搭乘飛機離開，抵達美國後也需先自主隔離，他說：「主要回去把美國那邊的事辦一辦。」而美國疫情未見減緩，「多少還是會擔心，自己做好防疫措施，盡量少出門。」
由於疫情關係，王建民無法確定回來台灣的時間，但預計會是在球隊秋訓的時候，中信兄弟球團今年與王建民簽下一年的合約，考量到王建民家人在美國緣故，便客座教練方式聘請，原本就談定，在季中會離開一段時間。
兄弟隊上半季打出34勝20敗的戰績，領先第二名的樂天桃猿隊五場勝差，最快周五就可自力封王，這段期間投手戰力被外界認為是一大亮點，王建民近期在二軍培養年輕投手，他也點名目前一軍的黃恩賜進步很多，「是大家的功勞。」
去年季中選秀兄弟隊第二指名的魏碩成，目前已在二軍穩定出賽，王建民說：「他適應比較快，因為去年在業餘有丟快200球，適應比較好。」，至於2016年的第一指名陳琥，建仔則說：「要給他一點時間，比賽上慢慢找到自己節奏。」
離隊返美這段時間，王建民還是會隔海關注球員，「他們都會錄影片給我，從影片中告訴他們要注意什麼。」
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