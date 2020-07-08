中職／蘇緯達代打3分砲建功 兄弟季冠軍點燈M3

中央社 / 台北7日電

中職上半季爭冠關鍵戰役，中信兄弟隊落後了5局，第6局單局攻下6分、蘇緯達代打敲出超前比數3分砲，以9比7擊敗樂天桃猿，點亮上半季封王魔術數字3（M3）、最快10日封王。

中信兄弟隊與樂天桃猿隊爭上半季冠軍，今天賽前兄弟隊居戰績排行第一、領先桃猿隊4場勝差，兩隊今天在桃園棒球場、明天在洲際棒球場交手，是左右上半季爭冠關鍵。

桃猿隊3局發動速度攻勢，單局獲得2次觸身球保送、選到2次四壞保送，跑出5次盜壘成功，郭嚴文、林承飛、詹智堯都有安打表現，一口氣打了10人次、攻下5分，取得5比0領先，桃猿單局跑出5次盜壘成功、刷新隊史紀錄，聯盟紀錄為單局6次盜壘成功。

兄弟隊4局先追2分，5局再靠著王威晨二壘打、接連滾地球跑回第3分，6局詹子賢跑出內野安打，再靠著保送、張志豪代打敲安，將比數追至4比5落後，蘇緯達代打敲出3分砲、一棒翻轉戰局，兄弟再靠著觸身球保送、接連四壞保送、詹子賢再補上二壘打，多添保險分，兄弟單局拿下6分、奠定勝基。

蘇緯達代打把握機會當英雄，今天的全壘打為個人本季第8轟，也是個人生涯第5支代打全壘打，關鍵一擊幫助球隊拿下勝利，獲選單場最有價值球員（MVP）；桃猿隊8局追回2分，但追分不及、吞下敗仗。

兄弟隊拿下今天勝利，為近期5連勝，將領先勝差拉開至5場，點亮上半季封王魔術數字3（M3），最快10日可以在主場洲際棒球場拋下上半季封王彩帶。

樂天桃猿 蘇緯達 棒球

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